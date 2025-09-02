Skupina Gen lani kljub padcu dobička in prihodkov bolje od načrtov

Skupina Gen, eden od dveh energetskih stebrov v državi, je lani ustvarila 2,2 milijarde evrov prihodkov in 186 milijonov evrov čistega dobička. Čeprav sta rezultata nižja kot v letu 2023, so v Genu presegli načrtovane cilje. Generalni direktor Gena Dejan Paravan je izpostavil zanesljivo delovanje proizvodnih enot in ugodne cene elektrike.

Prihodki so bili z 2,2 milijarde evrov za približno 36 odstotkov nižji kot v letu 2023, čisti dobiček pa je s 186 milijoni evrov za predlanskim zaostal za devet odstotkov.

V Genu energiji so na današnji novinarski konferenci poudarili, da so rezultati kljub padcu odlični in boljši od načrtovanih. Načrtovane finančne cilje je presegla tudi dodana vrednost na zaposlenega, ki je dosegla 276 tisoč evrov.

Uspešno poslovanje je po navedbah Gena rezultat stabilnega obratovanja proizvodnih objektov skupine na čelu z Nuklearno elektrarno Krško (Nek) in hidroelektrarnami na spodnji Savi, ugodne hidrologije, dobrega obvladovanja stroškov ter uspešnega upravljanja portfelja in tveganj.

Paravan: Cene so nazadovale in naj bi tudi v prihodnjih letih

Prvi mož Gena Dejan Paravan je izpostavil tudi cenovni vidik. Energetska kriza oz. rast cen po napadu Rusije na Ukrajino se je počasi izpela. Cene so torej nazadovale in naj bi tudi v prihodnjih letih, a so kljub temu še vedno na višjih ravneh kot pred to krizo.

Paravan se je pohvalil, da so vse proizvodne enote lani delovale brezhibno, torej varno, stabilno in brez večjih prekinitev, tako da so imeli s tega vidika zelo dobro leto. Takšen razvoj dogodkov je po navedbah družbe posledica dolgoletnih vlaganj v znanje, tehnologijo in vzdrževanje.

Skupina je lani skoraj 99 odstotkov električne energije proizvedla z nizkoogljičnimi viri, torej z jedrsko in hidro energijo ter nekaj malega tudi s sončno. Prav vlaganja v jedrsko tehnologijo in obnovljive vire sta poleg zanesljive proizvodnje električne energije glavna stebra delovanja skupine.

Paravan je omenil tudi zelo nizek ogljični odtis Genove proizvodnje elektrike, ki je bistveno nižji od splošnega slovenskega in tudi nižji od večine energetskih mešanic drugih evropskih držav. Odstopa sicer predvsem Francija z zelo nizkim odtisom zaradi velike vloge jedrske energije.

Za stroške regulacije cen namenili 104 milijone evrov

Za stroške regulacije cen končnih odjemalcev, predvsem za gospodinjstva, je skupina lani po Paravanovih besedah namenila 104 milijone evrov, v sklad za razgradnjo Neka je šlo nekaj več kot 33 milijonov evrov, stroški poslovanja matične družbe so dosegli 11 milijonov evrov, za plačilo davka od dohodka pravnih oseb je šlo 40 milijonov evrov, Slovenskemu državnemu holdingu pa je Gen izplačal 93 milijonov evrov dividend.

Preostali bilančni dobiček v višini 51 milijonov evrov bo ostal nerazporejen in ga nameravajo vložiti v nizkoogljične tehnologije.

Paravan je danes poudaril tudi, da je oskrba z električno energijo v Sloveniji cenovno konkurenčna. Na podlagi podatkov evropskega statističnega urada Eurostat za drugo lansko polletje je bila cena elektrike za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji z vsemi dajatvami nižja od povprečja EU in tudi nižja kot v Avstriji in Italiji. Je bila pa po drugi strani nekoliko višja od cen na Hrvaškem ter dvakrat višja od cen na Madžarskem, saj da imata ti dve državi posebne uravnavalne politike namenjene gospodinjskim odjemalcem.

Pri malih poslovnih odjemalcih je bila povprečna cena v Sloveniji prav tako nižja od povprečja EU in obenem tudi nižja nižje kot v vseh sosedah. Podobna slika je tudi pri večjih poslovnih odjemalcih, kjer je bila cena za povprečnega odjemalca nekje na ravni povprečja unije, a še vedno nižja od vseh slovenskih sosed. Čeprav je Slovenija del regije, kjer je veleprodajna cena višja od evropskega povprečja, je slika pri končni ceni za odjemalce torej bolj ugodna, je še dejal Paravan.