Gen-I zahteva odškodnino zaradi objav na Erarju

Trgovec z elektriko v državni lasti Gen-I od države zahteva odškodnino zaradi napačno prikazanih podatkov v prenovljeni aplikaciji Erar. To so potrdili na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), kjer so v četrtek od državnega odvetništva prejeli predlog za mirno rešitev spora, danes poroča časnik Delo.

Kolikšno odškodnino zahteva Gen-I, ni znano. Po neuradnih navedbah časnika bi lahko šlo za več deset tisoč evrov. Gen-I v tem primeru zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, ki pred KPK zastopa tudi predsednika vlade Roberta Goloba. Na KPK so za Delo povedali, da bodo predlog preučili in nanj državnemu odvetništvu v roku odgovorili.

V prenovljeni aplikaciji Erar, ki prikazuje porabo javnega denarja, je pri prikazu podatkov o nakazilih Gen-I fizičnim osebam prišlo do napake. Med nakazili so bila tudi takšna z izjemno visokimi zneski, v enem primeru celo v višini 20 milijonov evrov.

Izkazalo se je, da je do napake prišlo pri upravi za javna plačila, od koder je KPK te podatke črpal, in sicer je sistem na upravi transakcijo Gen-I Centralni klirinško depotni družbi (KDD) napačno zavedel kot nakazilo fizični osebi. Uprava je nato v analizi vseh transakcij od leta 2014 ugotovila, da je do tovrstne napake prišlo v 11 primerih pri sedmih subjektih.

Po razkritju napačno zavedenih nakazil so KPK, uprava za javna plačila in agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) napovedali ustanovitev delovne skupine za ukvarjanje s takšnimi primeri.