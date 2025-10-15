Odhaja prvi mož GEN energije? Znano je, kje naj bi se na novo zaposlil.

Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, naj bi odstopil s položaja prvega moža podjetja, ki upravlja slovenski delež v Nuklearni elektrarni Krško (NEK).

Kot poroča portal Necenzurirano, naj bi Paravan nadzornike z odhodom seznanil na današnji seji. Po neuradnih informacijah naj bi odšel na lastno željo, novo zaposlitev pa naj bi našel v družbi NGEN, ki je v lasti Boštjana Bandlja (ustanovitelj Belektrona), Damiana Merlaka, znanega kot kriptomilijonarja, ter Romana Bernarda, ki družbo tudi vodi.

Kdo bo Paravana nasledil, še ni znano. Po informacijah Necenzurirano naj bi nekateri nadzorniki predlagali, da bi vodenje prevzela članica poslovodstva Nada Drobne Popovič, a naj bi ta to možnost zavrnila in predlagala izvedbo nominacijskega postopka za izbiro novega direktorja.

Nadzorni svet GEN energije vodi Žiga Debeljak, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Paravan je vodenje GEN energije prevzel novembra 2022. Pred tem je več kot dve desetletji deloval v energetiki, od začetkov v podjetju Istrabenz Gorenje energetski sistemi do dolge kariere v družbi GEN-I, kjer je opravljal več vodstvenih funkcij ter skrbel za razvoj prodaje, inovacije in strateške projekte.