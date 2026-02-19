Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
6.21

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Volitve 2026 Volitve 2026 stranke Državni zbor volitve volilna kampanja

Četrtek, 19. 2. 2026, 6.21

43 minut

Začenja se volilna kampanja za volitve v DZ

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Državni zbor, volitve | Kandidature morajo stranke podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. | Foto STA

Kandidature morajo stranke podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev.

Foto: STA

Danes se tudi uradno začenja volilna kampanja za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Kampanja se bo 20. marca zaključila z volilnim molkom. Politične stranke in liste bodo imele tako mesec dni za nagovarjanje volivcev. Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, morajo kandidatne liste vložiti najkasneje danes do polnoči.

Doslej so liste v vseh osmih volilnih enotah vložile parlamentarne stranke Gibanje Svoboda, SDS, SD, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča ter skupna lista Levice in Vesne - zelene stranke.

Kandidatne liste so že vložili tudi Demokrati Anžeta Logarja, Mi, socialisti, Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka Slovenije, Resni.ca, SNS, skupna lista Stranka generacij in Zeleni Slovenije ter Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Danes bodo kandidatne liste vlagali še v Alternativi za Slovenijo, Koaliciji zedinjenega naroda in stranki Karl Erjavec - stranka Zaupanje. Slednji bo svoje kandidate v mariborski, ptujski in celjski volilni enoti prispevala tudi stranka Suvereni, ki je v torek sprejela odločitev, da na volitvah kot stranka ne nastopi.

Upoštevanje t. i. spolnih ali ženskih kvot

Kandidature morajo stranke sicer podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Pri določitvi liste kandidatov morajo predlagatelji določiti tudi, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu, upoštevati pa morajo tudi t. i. spolne ali ženske kvote, saj na kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov.

Ko bodo vse kandidatne liste vložene, bodo volilne komisije volilnih enot preizkusile njihovo zakonitost, do 6. marca pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti. Isti dan bo Državna volilna komisija (DVK) javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih.

Kandidati za poslance morajo DVK danes tudi sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo. Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste čas do 20. marca do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Luka Mesec
Novice Mesec: Levica in Vesna sta ključ do levosredinske vlade
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar: Boj za glasove naj bo pošten in transparenten
NSi, Fokus, SLS
Novice Desnosredinski trojček verjame v osvojitev 15 poslanskih mandatov
Volitve 2026 Volitve 2026 stranke Državni zbor volitve volilna kampanja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.