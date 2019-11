Ustvarjalcem Nordijskega centra Planica priznanje za arhitekturni dosežek

nagrada Mok in Mednarodnega združenja za infrastrukturo za šport in prosti čas

Mednarodni olimpijski komite in Mednarodno združenje za infrastrukturo za šport in prosti čas je ustvarjalce Nordijskega centra Planica 5. novembra nagradilo z zlatim priznanjem za arhitekturni dosežek, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Gre za izjemen uspeh. V letu 2019 so med 98 prispelih projektov podelili sedem zlatih priznanj.

Pri zasnovi tega vsenacionalnega projekta so sodelovali ustvarjalci treh arhitekturnih birojev. Na javnem natečaju za izbiro najprimernejše rešitve ureditve Nordijskega centra Planica kot nacionalnega športnega središča so zmagali ustvarjalci biroja STVAR s poudarkom na arhitekturnih rešitvah in prostorskih dispozicijah stavb (Aleš Vodopivec, Marko Smrekar), studia Abiro (Matej Blenkuš, Miloš Florijančič, Klemen Kobal) in biroja AKKA (Ana Kučan, Luka Javornik) s poudarkom na krajinski in arhitekturni zasnovi z integracijo športnih objektov.

Vrednost projekta na območju, ki obsega 22 hektarjev, v dolini pod Poncami, je znašala 47,9 milijona evrov. Gradnja oziroma ureditev je trajala sedem let od od 2009 do konca 2015.

Foto: Vid Ponikvar

Mednarodni ocenjevalci so prepoznali, da nordijski center predstavlja uspešno sintezno nadgradnjo natečajnih rešitev vseh sodelujočih. Programsko in krajinsko vstopno točko v dolino Tamar in Triglavski narodni park so oblikovali s subtilnimi posegi v prostor, pri čemer so združili naravno topografijo pobočij z antropogeno terasno ureditvijo doline. Tak pristop se odraža skozi pahljačasto zasnovo skakalnih naprav, za katero se zdi, kot da je že od nekdaj tam, zlita z naravnim okoljem. V ikonični prostor je bilo treba umestiti tudi stavbe: servisna objekta Čaplja in Kavka, ogrevalna objekta ob zaletiščih letalnice bratov Gorišek in Bloudkove velikanke ter osrednji objekt NC Planica z obsežno podzemno dvorano.

Arhitekturna zasnova servisnih objektov ob prevoju doline in ogrevalnih objektov ob zaletiščih v pobočju je izrazito zadržana. Pod enokapnimi strehami, ki sledijo strmini terena, so umeščeni vsi vitalni prostori za potrebe smučarskih skakalcev in delovanja skakalnega dela centra. Osrednji objekt z informacijsko točko, vetrovnikom in muzejem je zasnovan kot arhitekturni poudarek, umeščen v težišču med skakalnim in tekaškim delom kompleksa ob poti v dolino Tamar. Funkcionalna zasnova stavb je v vseh primerih večnamenska, tako da se lahko prostori prilagodijo organizaciji različnih prireditev.

Foto: Vid Ponikvar

Vsakoletne tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici predstavljajo največji športni dogodek na naših tleh. Mnogi Slovenci imenujejo spektakel v Planici kar praznik. Z novo arhitekturno in krajinsko ureditvijo je vzdušje v prekrasnem okolju toliko slovesnejše, doživetje pa udobnejše in popolnejše, kar utrjuje položaj Planice v svetovnem merilu, so poudarjali predstavniki investitorja ob koncu gradnje.

Projekt je v večjem delu delu financiral Evropski sklad za regionalni razvoj, svoj delež je prispevala tudi Republika Slovenija. Investitor je bil Zavod za šport RS Planica.

Nordijski center Planica bo leta 2023 gostil tekmovalke in tekmovalce v teku na smučeh, nordijski kombinaciji in smučarskih skokih na nordijskem svetovnem prvenstvu. Z njimi pa seveda tudi na deset tisoče navijačev, ljubiteljev teh športov in zvestih podpornikov.

Za svetovno prvenstvo sta se borila dva kandidata, poleg slovenskega prizorišča še Norveška s Trondheimom.

