Obrazi objestnežev v Planici prepoznavni

V ponedeljek je v javnost prišel video o neprimernem vedenju posameznikov, ki so se z avtomobili vozili po stadionu v Nordijskem centru Planica. Voznikov, zoper katere bo stekel postopek, ne bo težko identificirati. Ali so s svojim ravnanjem na stadionu z umetno travo naredili škodo in kakšno, bo znano marca, poudarja vodja NC Planica Jelko Gros.

"Šokirani smo bili nad objestnostjo posameznikov, ki so si v preteklem koncu tedna dovolili vožnjo z avtomobilom po tekaških progah in tekaškem stadionu v NC Planica. Na posnetkih je vidno uničevanje tekaških prog, ki so bile pred kratkim ravno pripravljene za novo tekaško sezono. Predvsem pa je bila povzročena materialna škoda na stadionu, ki je prekrit z umetno travo. Mladeniči se očitno niso zavedali, da uničujejo večmesečno delo priprav, povzročajo veliko materialno škodo in predvsem ogrožajo športnike, ki so bili ravno v tem času na treningu," so včeraj v Nordijskem centru Planica zapisali na družbenem omrežju Facebook in ob tem delili videoposnetek posameznikov, ki so se z avtomobili vozili po zasneženem nogometnem igrišču.

A s svojim ravnanjem niso ogrožali le objekta, temveč so v neprijeten položaj spravili tudi smučarske tekače, ki so v času njihovega divjanja z avtomobili trenirali na progah.

Marca bodo ugotovili, ali in v kakšni meri je trava uničena

Na videoposnetku se sicer ne vidi, kdo so storilci, vendar so njihove obraze ter registrske številke posnele kamere pri vhodu v nordijski center, kjer je postavljena rampa.

"Obrazi so prepoznavni. Znotraj plačilnega sistema je dovoljeno, da jih snemamo. So pa imeli naštudirano tudi to, da sploh niso plačali parkirnine. Sedem minut so bili znotraj centra, 15 minut pa je brezplačnih," je povedal vodja Nordijskega centra Planica Jelko Gros.

Jelko Gros obsoja ravnanje objestnežev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po njegovih besedah so tekaško progo s teptalnikom že uredili, ne vedo pa še, kakšna je morebitna nastala škoda na zelenici na stadionu v Planici. "Do marca prave škode ne moremo ugotoviti. Takrat bomo odstranili sneg in videli, ali je umetna trava poškodovana. Če bo, bomo šli v odškodninsko tožbo," poudarja Gros.

Postopek zoper objestneže je stekel, saj ga je treba sprožiti v treh mesecih po dejanju, sicer postane brezpredmeten. Če bodo ugotovili, da je nastala škoda, bo sledil odškodninski zahtevek. Gros upa, da tovrstnih izletov z avtomobili ne bo več, in poziva na vse, naj ne izvajajo takšnih ravnanj v Nordijskem centru Planica. "Vsaka šola nekaj stane. Objestneži naj se Planice izogibajo," je jasen.