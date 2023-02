Zakaj se za ta šport odloča vse več ljudi

Kje vse lahko v Sloveniji tečete na smučeh?

Si želite doživeti naravo na smučeh? Že imate vso opremo? Potem se morate samo se odločiti, kam se odpraviti. To je nekaj priljubljenih zimskih destinacij za tek na smučeh po Sloveniji:

Foto: Benjamin Črv/Sportida

Kranjska Gora z Nordijskim centrom Planica. Iz središča Kranjske Gore vas 40 kilometrov urejenih prog vodi do Nordijskega centra Planica in naprej do doline Tamar.

Planota Pokljuka ponuja 30 kilometrov urejenih prog, ki povezujejo različne predele planote.

Kar 70 kilometrov urejenih prog na vas čaka v Bohinju. Krajše proge boste našli tudi na Voglu in Soriški planini.

Številne tekaške proge ponuja tudi Pohorje. Večina se jih nahaja v bližini pohorskih smučišč: Rogla, Areh, Kope in Trije Kralji.

Kamniško-Savinjske Alpe ponujajo tekaške proge: Jezersko, Logarska doline in Velika Planina.

Poleg najbolj priljubljenih tekaških prog lahko najdete tudi številne druge. Urejene proge ima velika večina smučarskih središč.

Foto: Shutterstock

Tek na smučeh v Planici mogoč tudi v času SP Med 22. februarjem in 5. marcem bo v Planici potekalo 43. nordijsko svetovno prvenstvo, med katerim bodo nekatere tekaške proge v okolici Nordijskega centra Planica zaprte. Tek na smučeh bo še vedno mogoč, a kot so napisali pri Nordijskem centru Planica, bodo med 20. februarjem in 5. marcem "proge v Planici zaprte, tek bo omogočen v Ratečah od Ledin do Ponce (meje z Italijo). Proga bo urejena vsak dan."

Foto: Shutterstock

10 razlogov, zakaj je tek na smučeh vse bolj popularen

Tek na smučeh pozitivno vpliva na vaše zdravje:

#1 Aktivna vadba celega telesa. Združuje delovanje mišic spodnjega in zgornjega dela telesa. Za premikanje po progi namreč uporabljate gibanje telesa, pri čemer delujejo celo mišice, za katere niti ne veste, da jih uporabljate, saj morajo skrbeti za stabilnost in koordinacijo celotnega telesa.

#2 Nasvidenje kalorije. Tek na smučeh porabi več kalorij kot katerakoli druga vadba, kar do 1.122 kalorij na uro, če se teka lotite pravilno.

#3 Izboljša kardiovaskularno vzdržljivost. Tek na smučeh je odlična aerobna vadba, saj nobena posamezna skupina mišic ni preobremenjena, zato lahko tečete dlje časa. Dolgo ohranjanje povišanega srčnega utripa pa krepi tudi njegovo zmogljivost prečrpavanja krvi.

#4 Veča stopnjo telesne pripravljenosti. Vključenost celotnega telesa se odraža tudi na telesni pripravljenosti. Tekači na smučeh so v povprečju za 40 odstotkov bolj telesno pripravljeni od drugih športnikov.

Foto: Shutterstock

#5 Je družaben šport, ki povezuje ljudi. Tek na smučeh ne predvideva predznanja, zato se ga lahko naučite hitro. Na smuči se lahko podajo tudi mlajši otroci. Skupaj lahko tako tečejo cele družine ali skupina prijateljev.

#6 Pomaga odpravljati stres. Pobeg od hitrega mestnega življenja v naravo, kjer vas obdajajo čarobno zasneženi borovci. To vam nudi odličen čas za razmislek, čas, ko ste lahko sami s svojimi mislimi. Sprostite se v miru in tišini ter pozabite na vsakdanji stres. Domov se boste vrnili prerojeni.

#7 Vsestranski šport. Ko tečete na smučeh, spodbujate svoje telo, da deluje na način, za kakršnega je bilo ustvarjeno. Tako trenirate in usposabljate mišice, da tudi pri vsakodnevnih gibih delujejo pravilno.

#8 Povečuje vzdržljivost. Pozabite na energijske napitke. Vzdržljivostni športi, kot je tek na smučeh, izboljšujejo vašo aerobno kondicijo in višajo vaš nivo energije.

#9 Odlična oblika cross treninga, funkcionalnega treninga ob visoki intenzivnosti vadbe. Tako je odlična oblika zimskega športa, ki vas bo dobro pripravila na sezono poletnih športov.

#10 Pristen stik z naravo. Ob dobri telesni vadbi lahko hkrati uživate v čudovitem razgledu, medtem ko vas grejejo topli sončni žarki, ob tem pa se lahko družite s prijatelji ali pa uživate v samoti.