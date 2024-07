Na Kvarnerju zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali pet Slovencev

Hrvaška pomorska policija je pri otokih Rab in Krk ter pri Crikvenici zaradi vožnje z gliserjem preblizu obale v samo enem tednu oglobila 32 ljudi. Med prekrškarji je bilo tudi pet Slovencev, so danes sporočili s primorsko-goranske policijske uprave.

Pri nedovoljeni vožnji z gliserjem so poleg petih Slovencev zalotili 13 državljanov Nemčije, sedem Avstrijcev, tri Madžare, dva Italijana in po enega državljana Hrvaške in Bahamov. Vsem so izrekli denarno kazen.

Policija je še opozorila, da bodo tudi v prihodnjih dneh izvajali okrepljen nadzor nad pomorci, pa tudi kopalci in potapljači.

Prepoved vožnje z gliserji manj kot 300 metrov od obale

Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje vožnjo z gliserji manj kot 300 metrov od obale. Kopalcem dovoljuje plavanje do ograde urejene plaže ali sto metrov od obale naravne plaže, potapljači pa morajo na predpisani način označiti kraj potopa.

Denarne kazni za nepravilno vožnjo z gliserji se sicer na Hrvaškem gibljejo med 66 in 1.330 evrov.