Pretresljivi posnetek je delil eden od uporabnikov omrežja Facebook, ki je užival v opazovanju sončnega zahoda in dveh delfinov, medtem ko je z veliko hitrostjo mimo pripeljal gliser in trčil v enega izmed njiju. "Poglejte do konca ta žalosten primer primitivizma in agresije," je zapisal pod posnetek, ki se je hitro razširil na družbenih omrežjih.

Indicent se je zgodil v okolici rta Marjan v Splitu. Voznik gliserja je z veliko hitrostjo peljal manj kot 300 metrov od obale. Kazni za vožnjo preblizu obale se sicer gibljejo med 400 in 6600 evri.