To vas bo presenetilo: v modo prihaja stil elegantnega dedka

posh grandpa | Foto Instagram @ss_daley

Foto: Instagram @ss_daley

Uredniki priznane in legendarne modne revije Vogue so napovedali trend za letošnje leto, ki je presenetil mnoge.

Naloga modnih urednikov je prepoznati, združiti in poimenovati estetike, ki se v določenem trenutku pojavljajo v modni industriji. In kot kaže, so iz videnega letos izluščili, da bo prevladovalo kavalirsko razpoloženje, ki so ga pri Voguu poimenovali posh grandpa oziroma elegantni dedek.

Harry Styles | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Kaj je vplivalo na to?

Trend je sprožil britanski zvezdnik Harry Styles, ki že nekaj časa nosi oblačila, ki spominjajo na stereotipni dedkov slog: hlače z visokim pasom, brezrokavnike z vzorcem argyle in debele pletene puloverje. 

Takšni kosi in motivi so bili pomemben del kolekcij, ki jih je Harryjev stilist Harry Lambert ustvaril za Zaro, pojavljajo pa se tudi pri britanskem oblikovalcu Stevenu Stokeyu‑Daleyju – v njegovo podjetje je Styles celo investiral. Med vodilnimi pri tem trendu je tudi modna hiša Ferragamo, zgledu pa sledijo tudi znamke Schiaparelli, Carven in Ulla Johnson.

moda, Milan | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

moda, Milan | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Če trend torej prestavimo v prakso, ta narekuje predvsem udobna oblačila in preproste čevlje, ki spominjajo na copate, na primer mokasini. 

K temu dodajte:

  • široke žametne hlače,
  • črtaste srajce,
  • sproščene kavbojke,
  • jakno z ovratnikom.

Tako dobite kombinacijo, ki spominja na staro angleško moško klubsko eleganco – brez elitističnih pravil za vstop. 

Vogue moda modni trend
