Za nadgradnjo informacijskih sistemov Arisa 1,1 milijona evrov

Vlada je v načrt razvojnih programov 2025–2028 uvrstila nov projekt Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris). Nadgradnja je ocenjena na 1,1 milijona evrov ter vključuje razvoj, nadgradnjo, vzdrževanje in integracijo vseh ključnih funkcionalnosti sistema.

Kot so sporočili po seji vlade, je informacijski sistem treba nadgraditi zaradi razširitve pristojnosti na področju inovacijske dejavnosti in skladno s preostalimi spremembami zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

V okviru spletnih aplikacij Arisa (AURA in Digital Forms) je trenutno zagotovljena podpora temeljnim procesom na področju prijav, evalvacije, spremljanja, financiranja in poročanja, ki jih izvaja Aris. V sistemu je vzpostavljeno vodenje evidenc o raziskovalnih organizacijah, drugih prejemnikih, raziskovalcih, strokovno-tehničnih sodelavcih in financiranih aktivnostih. Prav tako sta podprti informacijsko oddajanje prijav ter njihovo ocenjevanje z mednarodnimi recenzenti. Vse to predstavlja dobro osnovo, ki pa jo je treba nadgraditi, da bo mogoče podatke o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti urejati na elektronsko podprt način, so pojasnili na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Želijo vzpostaviti sodoben, varen in uporabniku prijazen informacijski sistem

Vzpostaviti je treba sodoben, varen in uporabniku prijazen informacijski sistem, ki bo podpiral brezpapirno poslovanje, razbremenil Aris v administrativnem delu in omogočil projektnim pisarnam na raziskovalnih in inovacijskih organizacijah boljši pregled nad aktivnostmi ter ponudil možnost brezpapirnega urejanja postopkov. Nadgradnje, ki jih narekuje zakon, so nujne za učinkovito izvajanje nalog agencije v prihodnjem obdobju.

Nadgradnja je za obdobje od 25. novembra 2025 do 25. novembra 2028 ocenjena na 1,1 milijona evrov. Financiranje projekta se bo končalo predvidoma 31. decembra 2028, so še zapisali na ministrstvu.