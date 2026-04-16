Vroča igralka iz Ameriške pite se je ločila in si odprla profil na OnlyFansu

Igralka Shannon Elizabeth si je pri 52 letih odprla profil na platformi OnlyFans, dan pred tem pa vložila zahtevo za ločitev od moža.

Ameriška igralka Shannon Elizabeth, ki je v komedijah Ameriška pita in Ameriška pita 2 najstniško domišljijo burila z vlogo seksi Čehinje Nadie, je v sredo naznanila, da ima po novem tudi ona profil na platformi OnlyFans.

"Vso svojo kariero sem delala v Hollywoodu, kjer so drugi nadzirali mojo zgodbo. S tem novim poglavjem bom to spremenila, pokazala svojo seksi plat, ki je ni videl še nihče, in bila bližje svojim oboževalcem," je za revijo People pojasnila odločitev, da se pridruži provokativni spletni platformi.

Shannon Elizabeth v filmu Ameriška pita 2 Foto: Guliverimage

Page Six pa ob tem poroča, da je 52-letna igralka le dan pred prihodom na OnlyFans vložila zahtevo za ločitev od južnoafriškega okoljevarstvenika Simona Borcherta, s katerim je bila poročena od leta 2021, v zvezi pa od leta 2015. "Vse je še zelo sveže," je o razhodu za Page Six povedal neimenovan vir.

Igralka o ločitvi sicer še ni javno spregovorila, je pa na Facebooku že označila, da je samska. To je bil sicer njen drugi zakon, med letoma 2002 in 2006 je bila poročena z igralcem Josephom D. Reitmanom.

