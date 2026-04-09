Četrtek, 9. 4. 2026, 11.36

Dodatek za veliko družino: kdaj bo izplačilo v letu 2026

Dodatek za veliko družino je letni denarni prejemek, namenjen družinam s tremi ali več otroki. Izplačuje se enkrat letno in ni odvisen od dohodka družine.

Do dodatka za veliko družino so upravičene družine, ki imajo vsaj en dan v koledarskem letu tri ali več otrok do dopolnjenega 18. leta starosti. Pravica velja tudi za starejše otroke, če imajo status dijaka ali študenta, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

Poleg tega morajo otroci in vsaj eden od staršev imeti skupno prebivališče v Sloveniji. Ta pogoj je ključen za priznanje pravice do dodatka.

Višina dodatka za veliko družino v letu 2026 po zadnji uskladitvi

Znesek dodatka se vsako leto usklajuje, praviloma glede na inflacijo. V letu 2026 znaša dodatek:

- 510,35 evra za družine s tremi otroki in

- 620,16 evra za družine s štirimi ali več otroki.

Predviden datum izplačila dodatka za veliko družino v letu 2026

Izplačilo dodatka je praviloma izvedeno v spomladanskih mesecih, najpogosteje v aprilu. V letu 2026 je predviden datum izplačila 14. april. Pri posameznih upravičencih lahko pride do manjših odstopanj, predvsem zaradi časovne obdelave podatkov.

V večini primerov upravičencem ni treba oddati posebne vloge. Center za socialno delo pravico prizna po uradni dolžnosti, če ima na voljo vse potrebne podatke. Če podatki niso popolni ali ažurni, lahko center upravičence pozove k dopolnitvi dokumentacije, kar lahko vpliva tudi na čas izplačila. 

