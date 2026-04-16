Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Natisni članek

Četrtek, 16. 4. 2026, 16.12

Lufthansa zaradi stavk in visokih cen goriv trajno prizemljila letala hčerinske družbe Cityline

Lufthansa | Ukrepi so bili neizogibni zaradi precej višjih stroškov letalskega goriva in geopolitične nestabilnosti, je dejal finančni direktor Lufthanse Till Streichert.

Ukrepi so bili neizogibni zaradi precej višjih stroškov letalskega goriva in geopolitične nestabilnosti, je dejal finančni direktor Lufthanse Till Streichert.

Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo s soboto trajno prizemljil 27 letal regionalne hčerinske družbe Cityline. Pri Lufthansi so razloge za ta ukrep pripisali višjim cenam letalskega goriva in številnim stavkam zaposlenih. Ravno te dni potekajo nove stavke, zaradi katerih je bilo odpovedanih več sto letov.

"Kot prvi ukrep, ki začne veljati takoj, bo 27 letal družbe Lufthansa Cityline, ki so trenutno v uporabi, od sobote trajno umaknjenih iz letalskega programa, da bi zmanjšali nadaljnje izgube te letalske družbe," sporočilo Lufthanse povzema francoska tiskovna agencija AFP. Zaposlenim v družbi Cityline so ponudili zaposlitev v drugih hčerinskih družbah skupine.

Neizogibni ukrepi

Ukrepi so bili neizogibni zaradi precej višjih stroškov letalskega goriva in geopolitične nestabilnosti, je dejal finančni direktor Lufthanse Till Streichert.

Cene letalskega goriva so se od izbruha vojne na Bližnjem vzhodu več kot podvojile, stavke zaposlenih pa so povzročile "dodatna bremena", so opozorili v skupini.

Lufthansa se sooča z nenehnimi stavkami od začetka leta

Lufthansa se namreč od začetka leta sooča z nenehnimi stavkami. Stavko ponavljajo tako kabinsko osebje kot piloti. Sindikat pilotov Vereinigung Cockpit je ravno v začetku tega tedna izvedel dvodnevno stavko, od srede pa poteka tudi dvodnevna stavka kabinskega osebja pri Lufthansi in družbi Cityline. Sindikat kabinskega osebja Ufo je razglasil najnovejšo stavko, da bi vodstvo pristalo na oblikovanje boljših delovnih pogojev.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je stavka kabinskega osebja tako zasenčila sredino slovesnost ob 100. obletnici ustanovitve družbe Lufthansa.

Posledično so morali odpovedati tudi več sto letov, zlasti na glavnih vozliščih Lufthanse v Frankfurtu in Münchnu. Zaradi stavk je do petka odpovedana tudi večina letov med brniškim letališčem ter omenjenima vozliščema.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
