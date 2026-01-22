Pipistrelovo letalo strmoglavilo v ribnik #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

22. 1. 2026
Pipistrelovo letalo strmoglavilo v ribnik

Matic Tomšič

Matic Tomšič

V bližini mesta Prayagraj v Indiji je v enem od ribnikov med rutinskim urjenjem pilotov s pomočjo balističnega padala zasilno pristalo ultralahko letalo znamke Pipistrel, ki ga upravljajo indijske letalske sile. Žrtev ali poškodovanih ni bilo, oba pilota, ki sta bila v času nesreče v kabini letala, pa sta na varnem, so sporočili iz indijskih letalskih sil (IAF).

Incident se je zaradi domnevne tehnične napake zgodil v sredo ob 12.15 po lokalnem času, so na družbenem omrežju X sporočili iz IAF in dodali, da že preiskujejo okoliščine nesreče.

Po navedbah indijskih medijev in glede na vnos na portalu Aviation Security, ki sledi letalskim nesrečam in incidentom, je zasilno pristalo letalo Pipistrel z oznako ML-114.

Pipistrel je v Indijo oktobra 2019 po kar štirih letih pogajanj dobavil 194 ultralahkih letal Virus SW 80/100, ki jih bodo uporabljali za urjenje pilotov in izvidniške operacije (vir). 

