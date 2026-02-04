Hrvaški zdravnik Epsteinu pošiljal imena manekenk, med njimi je tudi znana voditeljica

Pred kratkim objavljeni novi dosjeji o pokojnem obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu med drugim razkrivajo elektronska sporočila, ki jih je Epsteinu pošiljal hrvaški zdravnik in investitor Boris Nikolić. Med drugim so v sporočilih omenjene hrvaška manekenka in televizijska voditeljica Mia Kovačić ter dve hrvaški modni agenciji.

Hrvaški zdravnik in vlagatelj Boris Nikolić si je s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom v zadnjih letih izmenjal več kot tisoč elektronskih sporočil. V sporočilih so med drugim omenjene 43-letna nekdanja hrvaška manekenka in televizijska voditeljica Mia Kovačić ter dve hrvaški modni agenciji Talia Model in Midikenn Model Management.

V elektronskem sporočilu z naslovom "prijatelj mojega brata", ki ga je Nikolić 20. januarja 2014 ob 18.33 poslal Epsteinu, je povezava do članka v Jutarnjem listu, katerega URL nakazuje, da gre za tožbo med Mio Kovačić in njeno prijateljico ter menedžerko Magdaleno Olujić. Ob povezavi je Nikolić zapisal: "Njeno ime je Mia Kovačić – manekenka iz Zagreba."

Istega dne ob 18.52 je Nikolić Epsteinu poslal še eno elektronsko sporočilo z naslovom "agencija", ki je vsebovalo povezavo do spletne strani, na kateri naj bi bile navedene najuspešnejše hrvaške manekenke. Ob povezavi je Nikolić zapisal: "Vse so videti zelo hrvaške. Jan Luc (Jean-Luc Brune, op. a.) zdaj odpira agencijo na Hrvaškem."

Jean-Luc Brunel je pokojni francoski modni skavt, ki je mednarodno slavo dosegel kot vodja mednarodne agencije Karin Models. Je ustanovitelj podjetja MC2 Model Management, ki ga je ustanovil s sredstvi Jeffreyja Epsteina. Brunel je z Epsteinom sodeloval od leta 2000 do leta 2015. Francoska policija ga je aretirala konec leta 2020 in obtožila posilstva mladoletnice, vendar je pred sojenjem v zaporu storil samomor.

Dopisovanje med Nikolićem in Epsteinom se je nadaljevalo 21. januarja 2014 ob 7.34 zjutraj, ko mu je Nikočić poslal elektronsko sporočilo z naslovom "v Zagrebu". Sporočilo vsebuje povezavo do spletne strani modne agencije Talia Model in povezavo do podstrani agencije Midikenn Model Management s seznamom manekenk, modnih revij, blagovnih znamk, agencij in oblikovalcev. Nikolić je v sporočilu zapisal: "Ravnokar sem ugotovil, da vam tega nisem nikoli poslal. Začel sem pisati sinoči. To so agencije ljudi, ki jih poznam v Zagrebu. Prosim, sporočite mi, če vidite kakšen talent."

Kdo je Boris Nikolić?

Boris Nikolić je zdravnik in vlagatelj, ki je kariero ustvaril v ZDA. Trenutno deluje kot izvršni direktor podjetja Biomatics Capital. Je glavni svetovalec tehnološkega mogotca Billa Gatesa za znanost in tehnologijo, kjer vodi njegova ključna naložbena prizadevanja v sektorjih informacijske tehnologije in zdravstva.

Nikolić se v dokumentih, povezanih z Epsteinom, omenja kot začasni izvršitelj Epsteinove zapuščine. Kot je povedal sam, ga je ta podatek šokiral. Dejal je, da vloge ne namerava izpolniti, prav tako tudi sodni spisi kažejo, da je Nikolić vlogo zavrnil. Čeprav Nikolićevi zastopniki trdijo, da nima nobenih poslovnih vezi z Epsteinom, je Bloomberg poročal, da sta bila oba, tako Nikolić kot Epstein, stranki vodilne ameriške banke JPMorgan Chase. Epstein je bil desetletja posrednik v banki, kjer je pridobival nove bogate stranke.