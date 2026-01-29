"Življenje me ves čas opominja, da še nisem tam, kjer bi moral biti"

Slovenske deskarje v razmaku osmih dni čakata domača Rogla (31. 1.) in olimpijski Livigno (8. 2.). Pred paralelnim veleslalomom za svetovni pokal in olimpijsko preizkušnjo smo se s Timom Mastnakom, olimpijskim podprvakom iz Pekinga, pogovarjali o sezoni, ki mu ni prizanašala, o olimpijski progi, ki je še v nastajanju, ter o tem, kaj pomeni nositi težo olimpijske medalje.

Pred vami je tekma svetovnega pokala na Rogli. Progo na Jasi poznate do potankosti. Bi jo lahko odpeljali že miže?



Verjetno res. Nazadnje smo imeli na treningu tako gosto meglo, da je bilo res podobno, kot bi vozil miže. Zelo dober približek.

Na dan tekme boste praznovali 35. rojstni dan. Se je že kdaj izšlo tako, da ste praznovali na domači tekmi?



Da, leta 2015. Spomnim se, da sem takrat nastopil poškodovan, z zlomljeno roko, zato tistega rojstnega dne nimam v najlepšem spominu. Kljub temu pa je bil lep dan in dobra tekma, tako da smo se vseeno imeli lepo.

Foto: Aleš Fevžer

V letošnji sezoni ste odpeljali 11 tekem, v Scuolu ste stopili tudi na zmagovalni oder (tretje mesto). Kako objektivno ocenjujete dosedanji del sezone? Rezultati niso vedno odraz realnega stanja.



Vedno poskušam biti iskren do sebe, ker vem, da mi bo samo to pomagalo v nadaljevanju sezone. Letos sem res doživel že vse, od vrhunskih priprav v Čilu do slabših priprav v Evropi na ledenikih, nato pa sem imel še težave s pokostnico v levi nogi. Bilo je tako hudo, da smo sprva celo sumili na zlom in sem šel na magnetno resonanco, da preverimo, kaj se dogaja. Prve tekme so bile res hud boj. Če povem, da sem si le s težavo zapel pancar, potem je jasno, kako težko je biti konkurenčen v svetovnem pokalu. Kljub temu sem pokazal nekaj dobrih voženj, čeprav nisem bil stoodstoten.

Kako ste težavo rešili?



Sredi sezone sem zamenjal notranje čevlje v pancarjih, naredili smo dodatne vložke, da smo razbremenili pritisk, in za zdaj se je to izkazalo za dobro rešitev. Občutek v pancarju je dober. Letos je bilo s tega vidika veliko slabega, a dobro je, da smo se pravočasno odzvali. Nato sem dobro treniral tudi čez novo leto, dobro tekmoval, bil na stopničkah, potem pa je spet prišla slaba tekma v Banskem. Življenje me ves čas opominja, da še nisem tam, kjer bi moral biti (smeh, op. p.).

Kako se spopadate s tem?



Z dobrimi treningi in s tem, da na vsaki tekmi poskušam najti dobre in slabe stvari. Dobro je, da sem hiter, slabo pa, da se mi dogajajo napake. Imam vse, vem pa tudi, na čem moram delati. Najpomembneje je, da sem zdrav in da lahko tekmujem. Počutim se sposobnega in vem, da lahko premagam prav vsakega.

Tekma na domačem prizorišču ima posebno težo. Nekaterim predstavlja velik pritisk, druge ponesejo navijači. Kam sodite vi?



Glede na rezultate sem tisti, ki se domače tekme najbolj veseli. Na Rogli sem vedno najbolje tekmoval, tudi kadar sezona do tistega trenutka ni bila dobra. Domači navijači in prijatelji mi vedno dajo krila.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se ozreva še nekoliko naprej … kulturni praznik boste preživeli na olimpijski preizkušnji, tako kot na igrah v Pekingu leta 2022, kjer ste osvojili srebrno medaljo. Vas je že zajela olimpijska evforija?

Januar je bil tako natrpan, da o tem sploh nisem razmišljal, zdaj pa se olimpijsko vzdušje počasi stopnjuje. Pred dnevi smo dobili olimpijsko opremo, začele so se olimpijske obveznosti, tako da je odlično. Olimpijske igre so bile moje otroške sanje. To, da bom Slovenijo lahko že tretjič zastopal na igrah in da eno olimpijsko medaljo že imam, mi ogromno pomeni. Na to sem zelo ponosen.

Cilj je torej nova olimpijska medalja?



Seveda. Če eno medaljo že imaš, ne boš rekel, da greš napadat peto mesto, ker ti to ne pomeni veliko. Zavedam pa se, v kakšni formi sem.

Morda napovedovati medaljo ni povsem realno, a dejstvo je, da sem jo sposoben osvojiti ter da sem to letos in v preteklosti na velikih tekmovanjih že dokazal.

Daleč od tega, da bi metal puško v koruzo, a se hkrati zavedam, da sem na določenih podlagah in terenih ranljiv. Proge v Livignu še ne poznam, zato ostajam previden in realen.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Proga je nova in jo še dokončujejo. Imate kakšne informacije o njenem profilu?

Da. Proga je zelo dolga, skoraj kot dve progi na Rogli, kar je ena njenih posebnosti. To se mi zdi odlično, saj se res pokaže, kdo je najboljši. Na splošno je precej položna, ima pa dva nekoliko bolj strma odseka, razgibana je, s prelomnicami. Mislim, da bo fantastična.

Tako kot vsi deskarji boste nastanjeni v Livignu. Boste imeli tudi svojo miniotvoritev iger?



Da, imeli bomo mimohod držav in se ga zelo veselim. Tam še nisem deskal, to bo zame prvič, vsi pa pravijo, da je zelo lepo.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Olimpijska medalja nekaterim spremeni življenje. Kako je bilo v vašem primeru?

V našem športu se z olimpijsko medaljo marsikaj spremeni. Dobiš prepoznavnost, ki je z medaljami s svetovnih prvenstev ali svetovnega pokala ne dobiš.

Mislim, da sem medaljo dobro izkoristil. Imam odlične sponzorje, ki me podpirajo in so mi stali ob strani skozi celotno olimpijsko obdobje, in verjamem, da mi bodo tudi v prihodnje. Ponosen sem, da jih lahko predstavljam, in upam, da so tudi oni ponosni name kot na svojega ambasadorja.

Je medalja na častnem mestu ali varno spravljena v predalu?



Ne, ima zelo lepo mesto in jo imam ves čas na očeh. Nekateri bi rekli, da je nabiralec prahu (smeh, op. p.), ne, resno, je v vitrini na podestu. Rad se spomnim tistega dne.