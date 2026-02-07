Milan Gačanovič - Gacho je masker, stilist in modni oblikovalec z izrazitim avtorskim podpisom. Njegova kariera se je razvijala v središčih svetovne mode od Milana in Londona do Münchna, kjer je delal v hitrem ritmu mode. Sodeloval je z največjimi imeni modne industrije, ličil ikone svetovnih modnih pist in ustvarjal vizualne podobe, kjer ni prostora za povprečnost. Danes svojo estetiko nadgrajuje tudi skozi modno znamko Gacho Couture Privé, kjer ostaja zvest brezčasni eleganci in vrhunski izdelavi. Z njim smo se pogovarjali o stilu, eleganci, napakah sodobnega oblačenja, zvezdnikih ter o tem, zakaj prava moda nikoli ne sledi trendom, temveč osebnosti.

Večkrat ste sodelovali z Melanio Trump. Kako se spominjate njenega odnosa do videza v tistem obdobju?

Takrat je bila precej tiha in ni bila tako samozavestna, kot je danes. Hkrati pa je bila zelo natančna. Točno je vedela, kaj želi, in če ji kaj ni ustrezalo, je to tudi jasno pokazala. Včasih je dvignila glas za kakšen ton ali dva, kadar ni bila zadovoljna, a to nikoli ni bilo brez razloga.

"Melania je včasih dvignila glas za kakšen ton ali dva, kadar ni bila zadovoljna." Foto: Ana Kovač

Midva sva zelo dobro sodelovala, ker sva oba razumela profesionalnost. Ko so bile stvari jasno postavljene, je vse delovalo zelo gladko. Skupaj smo naredili tudi video, v katerem je igrala predsednico države. Snemali smo na letališču, ko pride iz letala, pomaha in stopi v vlogo voditeljice države. Stajling je bil narejen za Muro in to je bila ena njenih prvih večjih, resnih produkcij. Takrat se je že videlo, da ima zelo jasen odnos do videza in da natančno ve, kaj želi pokazati navzven. To je lastnost, ki je pri osebnem slogu izjemno pomembna.

Kdo je po vašem mnenju najbolje oblečena Slovenka?

Vsekakor jih je več, ampak bi zagotovo izpostavil Marjeto Grošelj. Menim, da še vedno sodi med najbolje oblečene, ker ima jasen slog, ki jo naredi edinstveno.

Pogosto slišimo, da se Slovenci znamo lepo obleči, a ne nujno elegantno. Kako vi vidite slog pri nas?

Nekateri imajo zelo dober stil in se resnično znajo obleči. Težava je pri tistih, ki samo spremljajo trende. Spremljanje trendov je zame pogosto nesmiselno. Prvič zato, ker je to finančno zelo potratno, drugič pa zato, ker si na ta način ne moreš zgraditi lastnega stila. Če si ves čas osredotočen na to, kaj je trenutno moderno, izgubiš samega sebe.

"Če si ves čas osredotočen na to, kaj je trenutno moderno, izgubiš samega sebe." Foto: Ana Kovač

Če bi morali izpostaviti eno ključno napako, ki jo Slovenci najpogosteje delamo pri oblačenju, katera bi to bila?

Veliki logotipi in napisi blagovnih znamk. Ljudje se ne zavedajo, da v resnici plačujejo zato, da delajo reklamo znamki, ki jo nosijo. Zame je to popolnoma bizarno. Pogosto gre za ljudi, ki si želijo najti svoj prostor v družbi in izstopati, a izstopajo na najbolj banalen način in to nima veze s stilom, ampak s potrebo po dokazovanju.

Pri moški eleganci pogosto opozarjate na detajle. Kje se po vašem mnenju najpogosteje zatakne?

Najpogostejša napaka so predolgi rokavi. Rokav srajce mora segati točno do zapestja in se pri gibanju ne sme premikati. Rokav suknjiča pa mora biti nekoliko krajši, da se vidi srajca. To so osnove, ki jih pri nas redko kdo upošteva, tudi javne osebnosti se temu pravilu množično izogibajo. Če si izpostavljen, moraš razumeti, da je tudi videz del profesionalnosti.

"Če si izpostavljen, moraš razumeti, da je tudi videz del profesionalnosti." Foto: Ana Kovač

Sodelovali ste tudi z Naomi Campbell. Kakšna je bila izkušnja dela z njo v tistem obdobju?

Takrat sem delal v Milanu, Londonu in Münchnu, tempo je bil zelo hiter. Vsak masker je imel določeno število manekenk. Ker sem zelo hiter in učinkovit, so to opazili in so mi pogosto dodelili še dodatne modele. Na ta način sem dobil tudi Naomi Campbell, ker je bil masker, ki je bil prej zadolžen zanjo, prepočasen. Takrat je bila Naomi v obdobju, ko je bila precej problematična. Takoj se je začela pritoževati, kar je bilo zanjo v tistem času precej značilno. Jaz sem ji zelo jasno povedal, da bom jaz naredil svojo nalogo, ona pa naj naredi svojo. Brez olepševanja in brez prilagajanja. In takoj je sprejela. Končni videz je bil zelo naraven in mi je vzel približno petnajst minut. Tudi sama je bila presenečena nad hitrostjo in učinkovitostjo.

So pravi zvezdniki bolj zahtevni od manj izkušenih javnih oseb?

Pravi zvezdniki so zelo normalni. Imajo profesionalne ekipe in jasno organizacijo. Pogosto so bolj zahtevni tisti, ki se še iščejo in se preveč ozirajo na trende.

"Pogosto so bolj zahtevni tisti, ki se še iščejo in se preveč ozirajo na trende." Foto: Ana Kovač

Kateri trenutek iz Milana vam je ostal najbolj v spominu ne zaradi slave, ampak zaradi čustva?

Ko sem sodeloval pri reviji Giannija Versaceja. Po koncu je opazil mojo profesionalnost in me poklical k sebi. Podaril mi je črno srajco iz kolekcije. To je bil trenutek priznanja. Še danes je skrbno shranjena. To so trenutki, ki jih nikoli ne pozabiš.

Rekli ste, da vas obraz človeka nikoli ne zmede. Kako se soočate s pritiskom v zahtevnih situacijah?

Veliko sem delal reklam, kjer so včasih namenoma ustvarjali napetost. Režiser mi je recimo povedal, da ima model težek karakter, da bi preveril, ali prenesem pritisk. Ko je oseba sedla na stol, pa je bila pogosto zelo prijazna. Pritisk znam prenašati in me ne destabilizira.

"Pritisk znam prenašati in me ne destabilizira." Foto: Ana Kovač

Ena izmed zanimivejših zgodb iz vaših začetkov je prvi hrvaški teden mode. Kaj se je tam pravzaprav zgodilo?

Poklicali so me in rekli, da bom sam ličil dvajset modelov. Ko sem prišel tja, sem ugotovil, da jih je še več. Moral sem razviti sistem. Postavil sem pet modelov hkrati in delal po fazah, najprej podlaga, potem obrvi, oči, ustnice. Tako sem jih vse uredil. Organizator je nato prišel in rekel, da jih je še deset. Tudi to sem rešil. Takšne izkušnje te naučijo discipline in hitrosti.

Ste v svoji karieri kdaj doživeli razočaranje?

Največji problem je neprofesionalnost. Ko se teden dni dogovarjaš za koncept in nekdo na dan snemanja vse spremeni, to ni sprejemljivo. Enkrat sem preprosto spakiral in odšel. Profesionalnost je zame osnova sodelovanja.

"Profesionalnost je zame osnova vsakega sodelovanja." Foto: Ana Kovač

Kako bi danes opredelili razliko med lepo oblečenim človekom in resnično elegantnim?

Razlika je zelo jasna. Eleganca je stil. Ko človeka vidiš, moraš takoj zaznati, da mu oblačilo ustreza, da je skladno z njegovim obrazom, karakterjem in postavo. Človek s stilom je lahko eleganten. Lepo oblečen pa je lahko marsikdo, ki stvari zgolj približno dobro sestavi skupaj, brez globljega razumevanja.

Se po vašem mnenju z eleganco rodimo ali se jo je mogoče naučiti?

Najprej moraš imeti občutek za estetiko. Vedeti moraš, ali določene stvari sodijo skupaj ali ne. Danes je velik problem v tem, da ljudje gledajo fotografije na družbenih omrežjih in si mislijo, da bodo tudi sami tako videti. A tisto dobro je videti na tisti osebi, ne nujno na tebi. Živimo v času, ko si ljudje pogosto želijo biti nekdo drug. Namesto tega bi si morali ustvariti svoj slog. Eleganten si lahko tudi v kavbojkah in beli srajci. Ne potrebuješ obleke za deset tisoč evrov. Tudi pravi vintage kos, če je seveda pravilno izbran, lahko deluje izjemno elegantno.

"Danes je velik problem v tem, da ljudje gledajo fotografije na družbenih omrežjih in si mislijo, da bodo tudi sami tako izgledali." Foto: Ana Kovač

Kako lahko posameznik sploh začne graditi svoj slog?

Najprej mora sprejeti, da je individuum. Ko se dobro spoznaš, začneš razumeti, kaj ti ugaja. Že iskren pogled v ogledalo pove ogromno.

Kako pomembna je po vašem mnenju natančnost pri osebnem slogu?

Zelo. Pomembno je razumeti materiale, šive in konstrukcijo oblačila. Ne moreš pričakovati popolnosti od poceni kosa. Sam imam oblačila izdelana brez ene same napake in sodelujem z najboljšimi krojači.

Milan Gačanovič poudarja, da ne moreš pričakovati popolnosti od poceni kosa. Foto: Ana Kovač

Če bi morali dati en sam univerzalen nasvet, ki velja skoraj za vsakogar?

Skenirajte svoje misli, skenirajte svoje telo in se dobro poglejte v oči. Potem boste videli, kaj konkretno je v vas.

"Skenirajte svoje misli, skenirajte svoje telo in se dobro poglejte v oči. Potem boste videli, kaj konkretno je v vas." Foto: Ana Kovač

