Največji manipulatorji so rojeni v teh nebesnih znamenjih

Za tri znake horoskopa velja, da hitro prepoznajo šibkosti drugih in jih znajo izkoristiti za to, da dosežejo, kar hočejo. Zaradi tega veljajo za največje manipulatorje zodiaka.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po tem, da lahko začutijo šibke točke ljudi, ne da bi kaj rekli. Njihova manipulacija temelji na molku, opazovanju in občasnih pronicljivih vprašanjih. Vse si zapomnijo in čakajo na pravi trenutek, ko pa se odločijo za akcijo, to storijo premišljeno in z jasnim ciljem. Ljudje ob njih imajo pogosto občutek, da nekaj "morajo" storiti, čeprav jim tega ni nihče naročil.

Dvojčka

Dvojčki manipulirajo s pomočjo komunikacije. Zgovornost, sposobnost prepričevanja in hitrost misli so njihovi najmočnejši aduti. Spretno znajo uporabljati dvoumne izjave, se izogibati odgovornosti in pogovor usmerjati v smer, ki jim najbolj odgovarja. Ob tem se zaradi svoje šarmantnosti in ležernosti vsem zdijo nenevarni, kar jim še olajša manipulacijo z njimi.

Ribi

Ribe niso odkriti manipulatorji, jim pa kot orodje manipulacije pogosto služita njihova čustvena globina in sposobnost vzbujanja sočutja. Ko ne dobijo tistega, kar želijo, se umaknejo, umolknejo, trpijo in čakajo, da nastalo praznino druga oseba izpolni z občutkom lastne krivde. Ljudje se ob ribah počutijo odgovorne za vsako težavo, čeprav v resnici niso storili nobene napake.