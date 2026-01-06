V živo: Lanišek v finalu 140 metrov! Nestrpno čakamo Prevca.

Poteka zadnje dejanje 74. turneje štirih skakalnic, po prvi seriji vodi Domen Prevc. V Avstriji je veliko slovenskih navijačev, ki nočejo zamuditi zgodovinskega trenutka, saj je velika verjetnost, da bo zlati orel končal prav v Domnovih rokah. Slovenski as je imel že pred zadnjo tekmo več kot 41 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom, ki jo je v prvi seriji povečal še za štiri točke. V finale Bischofshofna sta se uvrstila še 11. Anže Lanišek in 29. Rok Oblak. Rok Masle je svojo prvo tekmo na novoletni turneji končal v prvi seriji.

Rok Oblak Foto: Guliverimage Domen Prevc je bil po prvi seriji zadnje tekme novoletne skakalne turneje še bližje zlatemu orlu. Z najdaljšim skokom, s katerim sam sicer ni bil povsem zadovoljen, je povedel (138 m). Imel je osem desetink prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem (137 m). Na tretjem mestu je bil Avstrijec Daniel Tschofenig (137 m), na četrtem pa drugouvrščeni v seštevku turneje Jan Hörl (135,5 m). Zaostanek Avstrijca za Prevcem se je v seštevku turneje z 41 točk povečal na 45.

Prvi Slovenec na četrti tekmi turneje je skakal mladi Rok Oblak, ki je v tretjem parku s 122,5 metra premagal zmagovalca osmih tekem svetovnega pokala Nemca Andreasa Wellingerja (120,5 m). Bil je 29. Zanesljivo je napredoval tudi Anže Lanišek (132,5 m), ki je dosegel 23 točk več od Avstrijca Clemensa Leitnerja (121 m). Po prvi seriji je bil 11. Rok Masle je debitantski nastop na novoletni turneji sklenil s 117 metri na 41. mestu. V paru ga je za 20 metrov premagal trikratni zmagovalec tega prestižnega tekmovanja Kobajaši.

Oblak je v finalu skočil 126 metrov in pridobil eno mesto. "Zadovoljen sem s svojo prvo turnejo. Imel sem kar luštne skoke." Prav tako daljši kot v prvi seriji je bil v finalni tudi Lanišek, pristal je pri 140 metrih.

Smučarski skoki, novoletna turneja, Bischofshofen, finale v živo (m):

Že poskusna serija je nakazala, da bo tekma zelo zanimiva: Jan Hörl je skočil 140,5 metra in dobil dobro točko več od Domna Prevca, ki je pristal pri 139 metrih. Verjetnost, da bi nadoknadil več kot 40 točk zaostanka v seštevku turneje štirih skakalnic je zelo zelo majhna. Anže Lanišek je v poskusni seriji skočil 134 metrov, Rok Oblak 120, Rok Masle pa 116.

"Domenator", kot po številnih uspehih v svetovnem pokalu kličejo Domna Prevca, si je že po treh od štirih postojank novoletne turneje (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck) v boju za zlatega orla nabral več kot 41 točk prednosti pred zasledovalci. Najbolj sta se mu približala Avstrijca. Jan Hörl za vodilnim na turneji in v svetovnem pokalu zaostaja za 41,4 točke, Stephan Embacher pa še za 0,3 točke več. Avstrijska skakalca bi morala tako nadoknaditi skoraj 24 metrov, da bi ujela Prevca. V ta čudež ne verjamejo več niti v avstrijskem taboru.

Bo padel slovenski rekord?

Zlati orel je nazadnje pristal v slovenskih rokah pred desetimi leti. Foto: Guliverimage Prevc lahko zlatega orla vrne v družino natanko deset let po zmagi svojega brata Petra Prevca, ki je ta čas vodja razvoja opreme za slovensko ekipo. Poleg njega je zlatega orla od Slovencev osvojil le še Primož Peterka v sezoni 1996/97.

Domen se lahko vpiše v zgodovino kot tretji Slovenec z zlatim orlom, pri čemer pa se mu ponuja priložnost, da se lahko pri tem pohvali z največjo prednostjo. Peterka je v seštevku turneje 1996/97 drugouvrščenega Andreasa Goldbergerja prehitel za skoraj 30 točk, podobno velja za Petra Prevca, ki je v sezoni 2015/16 za slabih 30 točk prehitel Severina Freunda.