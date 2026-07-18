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Avtor:
A. T. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
14.00

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Lamine Yamal Lionel Messi Lionel Messi SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 18. 7. 2026, 14.00

10 minut

Messi o znameniti fotografiji z dojenčkom Yamalom v kadi: Bolj noro skoraj ne bi moglo biti #video

Avtor:
A. T. K.

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Lamine Yamal | Znamenita fotografija Lionela Messija in Lamina Yamala, posneta leta 2007, je še kako aktualna. | Foto Guliverimage

Znamenita fotografija Lionela Messija in Lamina Yamala, posneta leta 2007, je še kako aktualna.

Foto: Guliverimage

Lionel Messi je prvič javno spregovoril o znameniti fotografiji, na kateri v plastični banjici kopa komaj nekajmesečnega dojenčka Lamina Yamala. Skoraj 19 let po njunem naključnem srečanju si bosta Argentinec in Španec v nedeljo v New Yorku stala nasproti v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kako je sploh prišlo do ikonične fotografije in kaj na to pravi Messi?

Znamenito fotografijo zpred 19 let je Lionelu Messiju na dogodku Fanatics Fest v New Yorku pokazal legendarni igralec ameriškega nogometa Tom Brady. Mednarodna nogometna zveza je v okviru dogodka pripravila predstavitev velikega finala, vprašanja igralcem in selektorjem pa so zastavljala nekatera največja imena svetovnega športa.

"Ta fotografija je res nekaj neverjetnega. Fotografiral sem se z njim, ko je bil še dojenček, zdaj pa bova igrala drug proti drugemu v finalu svetovnega prvenstva. To je noro," se je na fotografijo odzval Messi.

Lamine Yamal | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Lamine je trenutno eden najboljših nogometašev na svetu. Želim mu vse najboljše, saj je vse, kar je dobro zanj, dobro tudi za Barcelono. Seveda bomo poskušali poskrbeti, da v finalu ne bo pokazal svoje najboljše predstave. Španija igra izjemno in nikakor ni odvisna samo od njega. Tudi mi imamo svoje adute," je dal vedeti argentinski zvezdnik, ki Yamala zaradi Barcelone podrobno spremlja že več let. 

"Je vrhunski igralec. Veliko sem ga spremljal, saj igra za klub, ki ga imam rad. Želim mu vse najboljše. Čeprav je star šele 19 let, je že svetovna zvezda in pred njim je še celotna kariera. Mi pa bomo naredili vse, da tokrat še ne postane svetovni prvak," je napovedal Messi.

Lamine Yamal | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Sibolične srečanje dveh generacij

Finale zaradi njune skupne fotografije številni opisujejo tudi kot simbolično srečanje dveh nogometnih generacij. Devetintridesetletni Messi bo z Argentino poskušal ubraniti naslov svetovnega prvaka iz leta 2022, dvajset let mlajši Yamal pa je eden glavnih obrazov aktualnih evropskih prvakov.

Naslova svetovnega prvaka sicer ni uspelo ubraniti še nobeni reprezentanci po Braziliji leta 1962.

"Oba sva odraščala ob nogometu, z veliko strasti ter nenehno željo po igri in uživanju. Nikoli nisva razmišljala o pritisku. Rada zmagujeva, želiva pa tudi igrati dobro. Seveda to ni vedno mogoče. Tega sem se naučil že kot otrok, zaradi tega pa sem postal boljši igralec in tudi boljši človek," je povedal kapetan Argentine.

Kako je sploh prišlo do ikonične fotografije?

Danes že zgodovinske fotografije so nastale septembra 2007 v gostujoči garderobi stadiona Camp Nou. Messi je bil takrat star 20 let, Yamal pa komaj šest mesecev. Na eni od fotografij mladi Argentinec drži dojenčka v naročju, na drugi pa ga skupaj z Yamalovo mamo Sheilo Ebano kopa v plastični banjici.

Fotografiranje je bilo pripravljeno za dobrodelni koledar katalonskega športnega časnika Sport in Unicefa. Družine iz Matarója so se lahko prijavile na žreb za fotografiranje z nogometaši Barcelone, Yamalova družina pa je bila izbrana prav za srečanje z Messijem.

Fotografije je posnel Joan Monfort, ki je pozneje razkril, da Messi sprva ni dobro vedel, kako naj drži dojenčka. Snemanje naj bi bilo precej zahtevno, saj je bil tedanji mladi nogometaš zelo zadržan in v nenavadnem položaju nekoliko negotov.

Tudi fotograf dolgo ni vedel, da je bil dojenček na posnetkih poznejši španski reprezentant. To je izvedel šele mnogo let pozneje, ko so fotografije znova začele krožiti po spletu.

Svet jih je odkril med Eurom 2024

Fotografije so bile dolgo skoraj pozabljene, svetovno pozornost pa so pritegnile med evropskim prvenstvom leta 2024. Yamalov oče je eno izmed njih objavil na Instagramu in ob njej zapisal: "Začetek dveh legend."

Yamal je tisto poletje s Španijo osvojil evropsko prvenstvo in dokončno potrdil status enega največjih mladih talentov svetovnega nogometa. Pred finalom svetovnega prvenstva je fotografija znova postala viralna. Monfort je pojasnil, da se je zanimanje svetovnih medijev še dodatno povečalo, ko je postalo jasno, da se bosta Messi in Yamal pomerila za največjo lovoriko v reprezentančnem nogometu.

"Zgodba je eksplodirala po vsem svetu. Dejstvo, da bo finale v ZDA, ji je dalo še dodaten zagon. Vse je pripeljalo do finala med Messijem in Yamalom. To je boljše od kateregakoli filmskega scenarija," je dejal fotograf.

Veliki finale bo v nedeljo, 19. julija, na stadionu New York New Jersey, tekma za tretje mesto med Anglijo in Francijo pa bo danes ob 23. uri po slovenskem času v Miamiju.

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