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Avtor:
A. T. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
16.10

Osveženo pred

58 minut

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Vozinha SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Zelenortski otoki

Sobota, 18. 7. 2026, 16.10

58 minut

Eno največjih odkritij mundiala išče nov klub, je v igri Inter Miami?

Avtor:
A. T. K.

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Vozinha | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

40-letni vratar Zelenortskih otokov Vozinha, ki je na svetovno prvenstvo v nogometu prišel kot širši nogometni javnosti skoraj neznan igralec, s prvenstva odhaja kot svetovna zvezda. Kako mu bo nepričakovana slava pomaga pri iskanju novega kluba?

40-letni Vozinha, ki se je v nekaj tednih iz anonimneža prelevil v svetovno znanega športnega zvezdnika, ki daje intervjuje največjim svetovnim medijem in ima na družbenih omrežjih več kot 29 milijonov sledilcev, kljub nenadni in povsem nepričakovani slavi poudarja, da se sam ni spremenil.

"Slava me ni bistveno spremenila. Ostati moram takšen, kot sem," je med drugim poudaril za špansko Marco med Fifinim turnirjem legend v Rockefellerjevem centru v New Yorku.

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Od 50 tisoč do 29 milijonov sledilcev

Njegova priljubljenost je eksplodirala po tekmi proti Španiji. Pred obračunom je imel na Instagramu približno 50 tisoč sledilcev, po odlični predstavi, ko je mrežo proti Špancem ohranil nedotaknjeno, pa je številka poskočila na skoraj 14 milijonov. Do konca prvenstva je presegel 28 milijonov sledilcev in postal nogometaš z največjo rastjo priljubljenosti na turnirju. Pri tem je prehitel celo Erlinga Haalanda. Trenutno mu na Instagramu sledi več kot 29 milijonov ljudi.

"Pred prvenstvom smo ljudem povedali, da prihajamo z Zelenortskih otokov, vendar 90 odstotkov sveta ni vedelo, kje sploh so. Zdaj ves svet ve, kje ležijo Zelenortski otoki. To nam pomeni izjemno veliko," je poudaril Vozinha, ki mu bo na tem prvenstvu najbolj ostala v spominu tekma z Argentino, ki so jo Zelenortski otoki izgubili z 2:3.

Kje sploh so Zelenortski otoki?

Zelenortski otoki oziroma Republika Cabo Verde so otoška država v Atlantskem oceanu, približno 570 kilometrov od severozahodne obale Afrike. Državo sestavlja deset vulkanskih otokov in več manjših otočkov. Republika Cabo Verde je tretja najmanjša država po številu prebivalcev, ki je kadarkoli nastopila na svetovnem prvenstvu, saj ima le nekaj več kot pol milijona prebivalcev.

"Svetu smo pokazali kakovost"

"Krasno je bilo igrati proti njim. Do konca smo bili enakovredni in imeli celo priložnost za zmago. To je bil velik trenutek zame in za mojo državo. Svetu smo pokazali, da imamo tudi mi kakovost," se je spominjal. Na tej tekmi se mu je uresničila tudi ena največjih želja, zaigrati proti Lionelu Messiju.

"Messija ni treba posebej predstavljati. Zame je najboljši nogometaš na svetu. To, kar počne, traja že več kot 20 let, zato mi je bilo v veliko čast igrati proti njemu," je povedal Vozinha, ki ga zdaj čaka nov karierni izziv.

Vozinha | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ne želi biti zgolj marketinška poteza

Po koncu svetovnega prvenstva je namreč ostal brez kluba in išče novega delodajalca. "Nogomet želim igrati še leto ali dve, morda tri. Videl bom, kako se bo odzvalo telo. Trenutno sem prost igralec in iščem dober projekt. Upam, da bom kmalu našel pravi klub," je dejal.

Ob tem poudarja, da noče biti le marketinška poteza in da ga ne zanima ponudba, ki bi temeljila zgolj na priljubljenosti, pridobljeni med svetovnim prvenstvom. Želi si moštva, ki bo v njem prepoznalo kakovostnega vratarja, cenilo njegove izkušnje in mu omogočilo igranje na visoki ravni.

Kot ena od možnosti se omenja selitev v ameriško ligo MLS, vendar Vozinha zagotavlja, da ni še nič dogovorjeno. Na neposredno vprašanje, ali bi se lahko pridružil Interju Miami (in s tem postal Messijev soigralec), je odgovoril le: "Ne vem."

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