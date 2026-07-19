Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
19. 7. 2026,
9.30

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let EuroBasket 2026 Srbska košarkarska reprezentanca Danijel Radosavljević

Nedelja, 19. 7. 2026, 9.30

1 ura, 15 minut

EP v košarki do 20 let, finale

Slovenci v Stožicah v boj za zlato odličje

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vit Hrabar | Slovenci bodo danes igrali za zlato odličje. | Foto FIBA

Slovenci bodo danes igrali za zlato odličje.

Foto: FIBA

Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri.

Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši bo po dveh bronastih medaljah na evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici prvič igrala za zlato odličje.  "Težko rečem, kaj točno bom v garderobi jutri rekel fantom, a gotovo bo govor o veri v uspeh in zlato ter o tem, da na najboljši mogoč način končamo to trilogijo. Igrali bomo tudi za Žaka Smrekarja, ki si je res želel biti z nami, v garderobi ga je po polfinalu Padjen poklical prek videoklica in je bil z nami. Kemija je res neverjetna in odigrali bomo za vsakega navijača, za vse navijače in za celo Slovenijo," je pred finalom poudaril selektor Danijel Radosavljević.

To bo priložnost za četrto zlato medaljo Slovenije na eurobasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021 oziroma sedmo med mlajšimi člani oziroma košarkarji do 20 let. Hkrati bo to 17. medalja na velikih tekmovanjih v mlajših moških in ženskih kategorijah.

Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tudi brez njega pa je Slovenija premagala Francijo z dvema prostima metoma Filipa Petkovskega sekundo pred koncem.

Srbija je bila v polfinalu bolj prepričljiva. Španijo je premagala z 72:65, potem ko je vodila praktično celo tekmo.

Mark Padjen
Sportal Eksplozija čustev enega od glavnih slovenskih junakov
Slovenska reprezentanca do 20 let: Lovro Bolhar, Mark Ciperle, Lovro Faganel, Samed Grošić, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Lovro Lapajne, Aljaž Menič, Mark Padjen, Filip Petkovski, Bine Plut, Leon Zdravković. Selektor: Danijel Radosavljević.

EuroBasket 2026 do 20 let, finale in tekme za razvrstitev:

Nedelja, 19. julij:

Filip Petkovski, Danijel Radosavljević, Slovenija U20
Sportal Selektorja po veliki drami premagala čustva: Vedel sem ...
slovenska rokometna reprezentanca do 20 let
Sportal Slovenci odločno v boj za bron
slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let EuroBasket 2026 Srbska košarkarska reprezentanca Danijel Radosavljević
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.