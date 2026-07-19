Slovenci v Stožicah v boj za zlato odličje

Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri.

Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši bo po dveh bronastih medaljah na evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici prvič igrala za zlato odličje. "Težko rečem, kaj točno bom v garderobi jutri rekel fantom, a gotovo bo govor o veri v uspeh in zlato ter o tem, da na najboljši mogoč način končamo to trilogijo. Igrali bomo tudi za Žaka Smrekarja, ki si je res želel biti z nami, v garderobi ga je po polfinalu Padjen poklical prek videoklica in je bil z nami. Kemija je res neverjetna in odigrali bomo za vsakega navijača, za vse navijače in za celo Slovenijo," je pred finalom poudaril selektor Danijel Radosavljević.

To bo priložnost za četrto zlato medaljo Slovenije na eurobasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021 oziroma sedmo med mlajšimi člani oziroma košarkarji do 20 let. Hkrati bo to 17. medalja na velikih tekmovanjih v mlajših moških in ženskih kategorijah.

Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tudi brez njega pa je Slovenija premagala Francijo z dvema prostima metoma Filipa Petkovskega sekundo pred koncem.

Srbija je bila v polfinalu bolj prepričljiva. Španijo je premagala z 72:65, potem ko je vodila praktično celo tekmo.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Lovro Bolhar, Mark Ciperle, Lovro Faganel, Samed Grošić, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Lovro Lapajne, Aljaž Menič, Mark Padjen, Filip Petkovski, Bine Plut, Leon Zdravković. Selektor: Danijel Radosavljević.

EuroBasket 2026 do 20 let, finale in tekme za razvrstitev:

Nedelja, 19. julij: