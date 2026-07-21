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Avtor:
M. L.

Torek,
21. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

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Natisni članek
plače Janez Janša Janez Janša Nataša Pirc Musar Zoran Stevanović Tanja Fajon Simon Maljevac Robert Golob Robert Golob Državni zbor

Torek, 21. 7. 2026, 4.00

5 ur, 45 minut

Junijske funkcionarske plače in nadomestila

Tanja Fajon prejela 5.412 evrov bruto funkcionarskega nadomestila

Avtor:
M. L.

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Tanja Fajon | Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je junija prejela 5.412,66 evra bruto nadomestila. Do prejemanja je upravičena do vključno 4. septembra 2026. | Foto STA

Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je junija prejela 5.412,66 evra bruto nadomestila. Do prejemanja je upravičena do vključno 4. septembra 2026.

Foto: STA

Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je junija prejela 5.412,66 evra bruto nadomestila. Med prejemniki nadomestil so tudi nekdanji minister Simon Maljevac ter nekdanji državni sekretarji Jure Leben, Dejan Židan, Matevž Frangež in drugi. Skupno je država za junijske plače in nadomestila funkcionarjev namenila skoraj 450 tisoč evrov.

Fajonova po odhodu z ministrskega položaja še ni nastopila nove zaposlitve oziroma druge funkcije. Potem ko ni bila izbrana za posebno predstavnico EU za afriško regijo, ostaja upravičena do funkcionarskega nadomestila, ki ga bo prejemala do vključno 4. septembra 2026. Po naših informacijah RTV Slovenija za zdaj nima podatkov o njeni morebitni vrnitvi v javni zavod. Njena nekdanja poslanska in televizijska kolegica Mojca Pašek Šetinc ne prejema poslanskega nadomestila in se je že vrnila na RTV Slovenija. 

Med nekdanjimi ministri, ki prejemajo funkcionarsko nadomestilo, je tudi Simon Maljevac. Junija je prejel 5.249,65 evra bruto.

Najvišje nadomestilo je preseglo 5.500 evrov bruto

Helga Dobrin | Foto: STA Helga Dobrin Foto: STA Junija je nadomestilo po Zakonu o funkcionarjih prejelo 20 posameznikov. Najvišji znesek je prejela nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, in sicer 5.666,63 evra bruto. Sledila sta ji Jure Trbič s 5.510,70 evra bruto in Tina Heferle s 5.493,36 evra bruto.

Največ prejemnikov nadomestil prihaja iz nekdanjega ministrstva za solidarno prihodnost, kjer je za nadomestilo zaprosilo celotno vodstvo. Poleg nekdanjega ministra Maljevca sta med prejemniki še Luka Omladič in Klemen Ploštajner.

Tri osebe, ki so zaprosile za prejemanje nadomestila, prihajajo tudi iz kabineta nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba. Gre za nekdanje državne sekretarje Petro Aršič, Mašo Kociper in Jureta Lebna. Nekateri nekdanji funkcionarji so se medtem vrnili na stare funkcije ali nadaljevali politično pot v državnem zboru.

Najvišje plače med aktualnimi funkcionarji

Med aktualnimi državnimi funkcionarji je najvišjo junijsko plačo prejel predsednik vlade Janez Janša, in sicer 8.070,13 evra bruto. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prejela 7.892,62 evra bruto, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa 7.665,19 evra bruto.

Janševa plača je bila višja od plače njegovega predhodnika Roberta Goloba, ki je za zadnji mesec na premierskem položaju maja letos prejel 6.872,40 evra bruto. K višjemu izplačilu je poleg reforme o funkcionarskih plačah, ki jo je uzakonila vlada Roberta Goloba, prispeval tudi dodatek za delovno dobo.

Podatki urada za komuniciranje kažejo, da je bilo za junijske plače in nadomestila funkcionarjev namenjenih 448.704,27 evra. Poleg predsednikov treh ključnih državnih institucij je več kot šest tisoč evrov bruto prejelo še 17 drugih funkcionarjev (nekdanjih ministrov, sekretarjev in vodij).

Naslednji mesec bodo izplačila novih funkcionarjev predvidoma višja, saj je večina novih ministrov in državnih sekretarjev funkcijo nastopila nekaj dni po začetku meseca. 

Kakšne so bile junijske plače in nadomestila v državnem zboru?

Med poslanci je najvišjo plačo v juniju prejel poslanec stranke Demokrati Franc Križan, in sicer 8.365,38 evra bruto. Najvišje poslansko nadomestilo pa je prejela Urška Klakočar Zupančič, ki je prejela 5.453,05 evra bruto.

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Kučan prejema poseben dodatek

Poseben mesečni prejemek prejema tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki ima pravico do mesečnega prejemka v višini razlike med 80 odstotki plače predsednika republike in njegovo pokojnino. Za junij 2026 je prejel 1.538,33 evra bruto oziroma 1.153,75 evra neto.

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