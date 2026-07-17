Slovenski košarkarji do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Stožicah v četrtek suvereno opravili svoje delo in se z zmago z 90:72 nad Turčijo zavihteli v sobotni polfinale proti Franciji. Čeprav so predstave Slovenije odraz ekipnega dela, pa je v četrtek slovenski voz izdatno potegnil kapetan Urban Kroflič, ki je srečanje končal pri 26 točkah in sedmih skokih.

"V tretje gre rado," se je po koncu četrtfinala proti sobotnemu polfinalu z nasmehom na obrazu obrnil kapetan Slovenije Urban Kroflič in spomnil na zadnja dva poraza te izbrane vrste v polfinalih na velikih tekmovanjih. Slovenski kapetan si je med opravljanjem medijskih obveznosti po tekmi prislužil tudi trepljaje svojih soigralcev in poljub na čelo selektorja Danijela Radosavljevića, ki so pričali o tem, kakšno odlično vzdušje povezuje slovensko mlado vrsto.

V garaži dvorane Stožice si je Kroflič, ki bo v prihodnjih tednih sklenil bogato sodelovanje z eno izmed univerz v ligi NCAA, po tekmi prislužil tudi veliko čestitko legendarnega 88-letnega Iva Daneua, ki ne izpusti nobene tekme na letošnjem prvenstvu. Tokrat je v roko segel Krofliču, ki je ob 26 točkah zbral še sedem skokov in pet asistenc in bil tisti, ki je dodal dodatni košček v mozaik uspeha, ko je bilo to najbolj potrebno, čeprav je že od prve četrtine igral s počeno arkado.

"Vedno je dobro imeti takšnega vodjo v ekipi. Točno veva, kaj hočeva eden od drugega, predvsem pa bi morali videti njegov odnos na treningih, tekmah, v garderobi. To je naravnost fenomenalno, pa tudi če bi odigral slabo tekmo, je ves čas nasmejan in predan temu, kar dela, zato pa je tudi uspešen," se je ob omembi Krofliča smejalo selektorju Radosavljeviću.

Slovence v soboto ob 18.30 čaka boj v polfinalu s Francijo. Foto: FIBA

Ekipa, ekipa ...

Kroflič o svoji predstavi po tekmi ni želel pretirano izgubljati besed. "Moja predstava je delo mojih soigralcev, oni so mi pomagali. Tako kot je že rekel Padjen, vsako tekmo nekdo drug prevzame breme, tako da se nasprotnik res težko pripravi na nas. Mislim, da se bo tudi drugim fantom še odprlo. Zdaj sledita dan počitka in priprava na Francijo, nato pa polfinale. Ni več lahkih tekem, v tretjo četrtino smo vstopili z neko novo energijo, pritiskali smo do konca in na koncu je zmaga naša," je dejal slovenski kapetan.

Slovenci so visokorasle in fizično izredno močne tekmece lomili že od prve četrtine, svoje delo pa dokončali v tretji četrtini, ko se je tehtnica dokončno prevesila na slovensko stran. "Znajo provocirati, igrali so umazano igro, a smo znali odgovoriti, ostali smo povsem mirni, ne padamo na te stvari. Do konca smo ostali čvrsti in jih je verjetno to precej bolelo, ker so mislili, da nas bodo lahko malce 'pretepli', a zmaga je ostala doma. Tudi ta počena arkada je malce podžgala vse stvari na začetku, a to je del športa," se je še smejalo Krofliču.

Danijel Radosavljević je za zdaj s strokovnim štabom opravil brezhibno delo. Foto: Aleš Fevžer

Svoje varovance od prvega do zadnjega je vnovič pohvalil tudi selektor. "Res smo se dobro pripravili, vso noč smo izkoristili za pripravo – mislim, da sta šla pomočnika spat okoli šestih zjutraj –, da bi pridobili vse informacije in potem trening izkoristili za pripravo in sestanek za tekmo. Od prve sekunde smo bili fokusirani, res je, da so bili neki moteči dejavniki v prvi četrtini – udarec Krofliča in Lapajne, ki je krvavel na nosu. To nam je mogoče malce vzelo ritem, a ostali smo zbrani do konca in tretja četrtina je prelomila tekmo," je dejal Radosavljević.

Najučinkovitejša reprezentanca prvenstva

Slovenija na tem prvenstvu ostaja brez praske, z 88 doseženimi točkami na tekmo je tudi najučinkovitejša ekipa prvenstva. "V prvi vrsti sem res izjemno ponosen na te fante, ki so tretjič zapored med štirimi najboljšimi ekipami na velikih tekmovanjih, za nameček še pred domačimi navijači in pritiskom, ki ga prinese takšno tekmovanje sploh na domačih tleh. Ves čas se govori o dobrem dosežku in vse to so oni prenesli pokončno ter v ospredje dali ekipo. Na terenu se vse to pozabi. Tudi strokovni štab je naredil svoje, a vse zasluge imajo igralci."

Slovenci si v soboto želijo še bolj bučne podpore navijačev. Foto: FIBA

Slovence zdaj v soboto v polfinalu ob 18.30 v Stožicah čaka obračun s Francijo, ki je v četrtfinalu po podaljšku izločila Hrvaško, pred tem pa ugnala Poljsko, Nemčijo, Italijo in tudi Turčijo. "Francozi so atletski, skočni, a tudi mi imamo čvrste fante, predvsem pa mislim, da se lahko taktično pripravimo veliko bolje kot oni. Treba bo igrati pametno košarko in se ne spuščati v divjanje z njimi, ker tu so oni v prednosti. Naredili bomo analizo in ekipo pripravili na polfinale," poudarja Radosavljević.

"Fante sem pohvalil in jih obenem spomnil, da prvenstva nikakor še ni konec. Moramo biti osredotočeni na to, kar delamo, od prvega dne se tega zavedamo in na ta način bomo delali še naprej," je dodal selektor. Optimističen je kljub najvišji oviri do zdaj tudi kapetan: "Dobro se bomo pripravili, vemo, da je Francija zelo atletska ekipa, a mislim, da lahko igramo z vsakim in da ostanemo skupaj do konca."

Slovenija se bo v soboto ob 18.30 v Stožicah v prvem polfinalu pomerila s Francijo, ob 21.00 pa se bosta za drugo polfinalno vstopnico pomerili še Španija in Srbija. Finale bo v nedeljo ob 19.00, ob 16.30 pa bo boj za bron.

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