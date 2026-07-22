Oven

Zvezde vam pravijo, da pazite na bogastvo, čeprav ne na materialnem nivoju. Tudi ljudje so lahko skriti zaklad. Nekdo, ki ga sicer dobro poznate, bo danes nepričakovano čudovit. Na koncu se bo lahko razvilo dobro in presenetljivo razmerje z osebo, za katero si niste misli, da bo kdaj del vašega življenja.

Bik

Spočijte si od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Dvojčka

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi.

Rak

Samski boste neverjetno privlačili nasprotni spol. Energija, ki jo boste oddajali, bo posebna. Nekdo, ki se vam bo približal, bo v vas pustil globoko sled. Končno boste pripravljeni na nov začetek. Vezani bodite pozorni, saj bo nekdo ves čas v vaših mislih. Čutili boste slabo vest. Počakajte še malo.

Lev

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Devica

Ne boste več mogli ignorirati odgovornosti, ki jo imate do sebe, partnerja in odnosa, treba bo poravnati račune in odnos postaviti na bolj stabilne noge. Če ste v odnosu, v katerem vam že dalj časa ne cvetijo rože, pričakujte dokaj zahteven dan. Ne bojte se, saj boste končno izvedeli, pri čem ste.

Tehtnica

Počutili se boste ujete in potisnjene v kot. Ne pozabite na svobodno voljo. Kadarkoli lahko prekinite zadeve, ki vam niso po godu. Ne pustite, da bi vas drugi prisilili v nekaj. Ste v obdobju, ko je čas pravi za zaključke. Znebite se stvari, ki jih v življenju ne potrebujete več ali vas samo ovirajo.

Škorpijon

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.

Strelec

Partner bo nemiren in željan dinamike, enako bo pričakoval tudi od vas. A vas bo druženje z drugimi izčrpavalo, čustvena površnost pa vas bo utrujala. Konec dneva bo veliko lepši in mirnejši. Partner bo uvidel, da vam in vašim odločitvam lahko zaupa. Posvetita se drug drugemu in poiščita kotiček zase.

Kozorog

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako.

Vodnar

Ljubljena oseba, otroci in drugi ljudje, ki so vam pri srcu, dajejo poudarek vaši energiji. Da ste cenjeni in občudovani, zaradi vaših daril ali pa talentov, je za vas močna nuja. S tem sicer ni nič narobe, če si želite samo, da vas nekdo potreplja po rami. Samo ne pretiravajte. Sprejmite ponujene priložnosti.

Ribi

Danes boste še posebej domiselni, vsaj takrat, ko bo šlo za ideje in misli. Čas bo idealen, da spregovorite in očistite zrak vseh zamer, ki jih zaradi trenutnega razmerja držite v sebi že kar nekaj časa. V ospredju bodo predvsem osebne teme, spomini iz preteklosti in sanjanje podnevi.