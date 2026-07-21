Čeprav je bil nagrajeni film Zajčji nasip (Zečji nasip) predstavljen na več kot 50 festivalih in je svetovno premiero doživel v tekmovalnem programu Berlinala ter je vanj javna sredstva vložil tudi Slovenski filmski center, se nacionalna televizija za njegovo predvajanje ni odločila. Pri nastanku filma je kot koproducent sodelovala tudi slovenska koprodukcijska hiša Perfo, ki je prav zaradi pomembnosti zgodbe začudena, da film s tako pomembno tematiko, ki zadeva celotno družbo in ki je na lanskoletnem ljubljanskem festivalu LIFFe dobil tudi nagrado mladinske žirije Kinotrip, na nacionalni televiziji ni dobil svojega prostora. S TV Slovenija so nam pojasnili, zakaj so se odločili, da filma ne uvrstijo v svoj program, in dodali, da za zdaj svoje odločitve glede filma v prihodnje ne nameravajo preučiti.

Film Zajčji nasip (Zečji nasip), ki je svetovno premiero doživel v tekmovalnem programu Berlinala ter bil predstavljen tudi na več kot 50 festivalih, je plod sodelovanja treh produkcij – hrvaške, slovenske in litovske. Pri filmu je uradno sodelovala tudi slovenska koprodukcija, javna sredstva vanj pa je vložil tudi Slovenski filmski center in svoje storitve Viba film.

Pri njegovem nastajanju je sodeloval tudi slovenskih koproducent Aleš Pavlin. Ta je prav zaradi prejetih nagrad in posebnosti filma, ki govori o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju in hkrati naslavlja problematiko skupnosti LGBT+, ki je v nekaterih državah še vedno deležna nestrpnosti in nevključevanja v družbo, presenečen, da film s tako pomembno tematiko, ki zadeva celotno družbo, ob simboličnem znesku za odkup na nacionalni televiziji ni dobil svojega prostora. Z RTV Slovenija so nam pojasnili, da po njihovem mnenju "glede na ponudbo filmov takega žanra film Zajčji nasip ne izstopa". Dodali so, da zaradi omejenih finančnih sredstev in programskih prioritet vseh filmov žal ne morejo odkupiti.

Koproducent Aleš Pavlin v družbi režiserke filma Zajčji nasip Čejen Černić Foto: Aleš Pavlin

Zajčji nasip govori o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. Gre za hrvaško-slovensko-litovsko filmsko dramo iz leta 2025, ki jo je režirala Čejen Černić. Zgodba sledi nadarjenemu športniku Marku na hrvaškem podeželju, čigar življenje se postavi na glavo ob grozečih poplavah in vrnitvi Slavena, njegove prve, prepovedane ljubezni. Prav zaradi osvetlitve pomembne tematike, ki jo odpira film – govori namreč o sprejemanju pripadnikov skupnosti LGBT+ in strpnosti do njih ali še natančneje, dveh mladih gejev, ki se morata soočiti tudi z nerazumevanjem družin, prijateljev in sovaščanov in v tradicijo zazrte družbe –, je koproducent filma Aleš Pavlin prepričan, da je tematika pomembna za vso družbo (tudi slovensko občinstvo) in lahko s predvajanjem na nacionalni televiziji tudi doseže in naslovi ciljno, torej predvsem mlado občinstvo.

Na RTV Slovenija se za predvajanje filma in nakup Zajčji nasip niso odločili, saj, kot so pojasnili za Siol.net, "pri izboru filmov vsako leto tehtamo med številnimi kakovostnimi naslovi". "Zaradi omejenih finančnih sredstev in programskih prioritet vseh filmov žal ne moremo odkupiti," so zapisali.

Televizija Slovenija: Glede na ponudbo filmov takega žanra film Zajčji nasip ne izstopa

"Glede na ponudbo filmov takega žanra film Zajčji nasip ne izstopa. Med kriteriji za izbor so vedno tudi: potrebe obstoječe programske sheme TV Slovenija, narativna koherentnost filma z vidika specifike TV-medija in ocena potencialne gledanosti filma na TV, izvirnost obdelave tematike, pa tudi aktualni nabor filmov, ki jih že imamo v licenci za predvajanje, in drugo," so s TV Slovenija odgovorili, zakaj film ni bil umeščen v njihov program.

Dodajajo, da "odločitve nikoli ne sprejme ena sama oseba, je pa za presojo v prvi vrsti pristojen urednik posameznega programskega pasu". "V povprečju filmski urednik letno pregleda več kot 700 filmov, od tega jih mora žal zavrniti 90 odstotkov," so pojasnili.

Na Televiziji Slovenija poudarjajo, da so pri odkupu filmov pričakovana gledanost, festivalske nagrade in družbena relevantnost pomembni kriteriji, a to še ne pomeni, da jih na koncu tudi uvrstijo v svoj program. "Uspeh na festivalih ni zagotovilo, da bo film uspel pridobiti tudi TV-občinstvo," so prepričani na TV Slovenija.

Foto: Kinodvor

Nacionalna televizija pri financiranju in izboru ni sodelovala

Nacionalna televizija pri izboru in posledično financiranju dotičnega filma ni sodelovala. "Izbor in financiranje filma sta bila izključno v domeni Slovenskega filmskega centra. Gre sicer za hrvaško večinsko koprodukcijo, pri kateri je poleg litovskega koproducenta sodeloval tudi manjšinski slovenski koproducent," so pojasnili s TV Slovenija. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da TV Slovenija odločitev glede filma v prihodnje ponovno preuči, so z nacionalne televizije odgovorili: "Za zdaj nimamo takega namena."

"TV Slovenija zavrne tudi filme, ki so bili uspešni na pomembnih mednarodnih festivalih"

Na TV Slovenija so naslovili tudi pereče vprašanje, ki se postavlja ob večkrat nagrajenem filmu Zajčji nasip – ta je bil uspešen na mednarodnih festivalih in je prejel tudi številne dobre odzive stroke. "Uredniki TV Slovenija vsak film presojajo z vidika primernosti za predvajanje v TV-mediju, ki ima druge zakonitosti kot predvajanje filmov na festivalih in v specializiranih kinematografskih mrežah, tako da se pogosto zgodi, da TV Slovenija zavrne tudi filme, ki so bili uspešni na pomembnih mednarodnih festivalih. Po svetu je po nekaterih ocenah okoli tri tisoč aktivnih filmskih festivalov, mnogo je filmov, ki so uspešni na katerem od njih," so svojo odločitev pojasnili na nacionalni televiziji.

Film Zajčji nasip prejemnik več nagrad

Zajčji nasip je med drugim prejel nagrado Kinotripove mladinske žirije na Liffu ter štiri nagrade na festivalu v Pulju. "Čejen Černić si zasluži pohvale za marsikaj, predvsem pa za to, da ni ubrala poti večine grozljivih zgodb na temo LGBTQ+, postavljenih v države, ki imajo pred seboj še dolgo pot, vsaj kar zadeva strpnost. Režiserka je iskrena, pripravljena pokazati, kako kruti lahko postanejo ljudje, kadar jih je strah nečesa, česar ne razumejo," je svoj pogled na film v Cineuropa utemeljila filmska kritičarka in novinarka Marta Bałaga.

"Zajčji nasip je eno lepših filmskih presenečenj letošnjega leta. Nepretenciozen in tankočuten film govori o prepovedani ljubezni med dvema fantoma, ki se morata poleg svojih razburkanih občutkov, za katere – razen da so močni in se jim ne moreta upreti – še sama ne vesta čisto točno, kaj so in kam ju vodijo, soočiti tudi z nerazumevanjem družin, prijateljev in sovaščanov oziroma v lažno nostalgijo 'boljše' preteklosti in tradicije zazrte družbe, ki se na vse, kar štrli iz okvirov njenega zaprtega, varnega sveta, odzove s strahom," pa je svojo kritiko na film podala filmska kritičarka Ana Šturm.