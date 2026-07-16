Kako je hotel v središču Ljubljane znižal račun za elektriko brez menjave dobavitelja

Hotel v središču Ljubljane je prek tržnice souporabe SunContract del električne energije kupil neposredno od proizvajalcev iz obnovljivih virov in tako v enem obračunskem mesecu znižal energijski del računa za več sto evrov. Dobavitelja mu ni bilo treba zamenjati.

Za ugodnejšo elektriko ne potrebujete lastne sončne elektrarne. SunContract vas poveže s proizvajalci energije iz obnovljivih virov po Sloveniji. Foto: SunContract

Prihranek je hotel dosegel prav v obdobju, ko hoteli zaradi visokih temperatur praviloma porabijo največ elektrike. Klimatske naprave delujejo skoraj ves dan, kuhinja pripravlja obroke, hladilni sistemi morajo neprekinjeno vzdrževati ustrezne temperature, hkrati pa delujejo še prezračevanje, dvigala, pralnica, razsvetljava, recepcija in informacijska oprema.

Primer temelji na dejanskih podatkih o porabi in obračunu poslovnega odjemalca v središču Ljubljane. Zaradi varovanja poslovnih podatkov imena hotela, njegove skupne porabe in pogodbenih cen ne razkrivamo.

Ključne ugotovitve Hotel je znižal energijski del računa za več sto evrov.

Dobavitelja električne energije ni zamenjal.

Lastne sončne elektrarne ni potreboval.

Preostalo potrebno elektriko je še naprej zagotavljal obstoječi dobavitelj.

Mesečni strošek električne energije se lahko zato poleti poveča za več tisoč evrov. Toda prav takrat, ko hotel zaradi hlajenja in visoke zasedenosti porablja največ elektrike, sončne elektrarne po Sloveniji praviloma proizvajajo največ energije.

Prihranek je izračunan kot razlika med ceno električne energije, ki bi jo hotel za prevzeto količino plačal po obstoječih pogodbenih pogojih, in ceno energije, prevzete prek souporabe. Omrežnina, prispevki, trošarine in druge regulirane postavke v izračun prihranka niso vključene.

SunContract je hotel prek svoje tržnice souporabe povezal s proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov. Del energije je hotel prejel prek souporabe, preostalo pa mu je še naprej zagotavljal njegov obstoječi dobavitelj.

Imate visoko porabo elektrike čez dan? Vaše podjetje se lahko dobro ujema s proizvodnjo sončnih elektrarn in del energije pridobi pod ugodnejšimi pogoji. Foto: SunContract

Hotel ne potrebuje lastne sončne elektrarne

Podjetja v mestnih središčih pogosto nimajo pogojev za postavitev dovolj velike sončne elektrarne. Streha je lahko premajhna, zasenčena, tehnično neustrezna ali pod spomeniškim varstvom. Stavba je lahko tudi v skupni lasti, kar dodatno oteži investicijo.

Souporaba spreminja dosedanjo logiko. Hotelu ni treba proizvajati elektrike na lastni strehi, da bi lahko uporabljal energijo iz obnovljivih virov. Prek tržnice souporabe SunContract se lahko poveže s sončno elektrarno na industrijski hali, poslovnem objektu, kmetiji ali drugi lokaciji kjerkoli v Sloveniji.

Proizvajalec in odjemalec nista omejena na isto občino, distribucijsko območje ali dobavitelja. Lastnik sončne elektrarne na Primorskem lahko del svoje proizvodnje nameni hotelu v Ljubljani, podjetju na Gorenjskem ali delavnici na Štajerskem.

"Souporaba podjetjem omogoča, da del električne energije pridobijo neposredno od proizvajalcev obnovljivih virov, ne da bi morala zamenjati svojega dobavitelja. SunContract na tržnici poišče najboljše ujemanje med proizvodnjo in porabo ter prevzame tehnično in pogodbeno ozadje," pojasnjuje projektni vodja tržnice souporabe pri SunContract.

Zakaj se hoteli dobro ujemajo s sončnimi elektrarnami

Pri souporabi je pomembno, da se proizvodnja električne energije čim bolje ujema s porabo odjemalca. Ujemanje se preverja v 15-minutnih časovnih intervalih.

Hoteli imajo pogosto razmeroma visoko in stabilno dnevno porabo, zato so lahko primerni odjemalci za souporabo. Bolj ko se njihov profil porabe ujema s proizvodnjo sončne elektrarne, večji delež energije lahko kupijo pod ugodnejšimi pogoji. Proizvajalec pa lahko za svoje viške doseže boljšo ceno od tiste, ki jo ima dogovorjeno za običajen odkup električne energije.

Kje nastane prihranek?

Višina prihranka je odvisna od več dejavnikov: skupne porabe hotela, njegovega dnevnega profila, količine električne energije, ki jo lahko prejme prek souporabe, ter razlike med obstoječo in dogovorjeno ceno energije.

Pomembno pa je poudariti, da souporaba ne vpliva na vse postavke na računu. Omrežnina, trošarine, prispevki in druge regulirane dajatve se še naprej obračunavajo v skladu z veljavnimi pravili.

Prihranek nastane pri energijskem delu računa, torej pri ceni električne energije, ki jo hotel dejansko prevzame prek souporabe. Primer hotela v središču Ljubljane kaže, da lahko že ta del v enem mesecu pomeni več sto evrov razlike.

Pri podjetjih z večjo porabo je lahko letni finančni učinek temu primerno višji.

Dobavitelj ostane varnostna mreža

Souporaba ni zamenjava za klasično dobavo električne energije, temveč njena nadgradnja. Hotel del energije prejema prek souporabe, preostanek pa še naprej kupuje pri obstoječem dobavitelju. Če proizvodnje iz sončnih elektrarn ni dovolj ali poraba preseže količino iz souporabe, razliko samodejno zagotovi dobavitelj.

Podjetje lahko tako optimizira stroške, ne da bi spreminjalo celoten model oskrbe ali ogrozilo njeno zanesljivost.

Zakaj neposreden dogovor ni tako preprost?

Na prvi pogled se zdi rešitev enostavna: lastnik sončne elektrarne ima viške, hotel pa potrebuje elektriko. Dogovorita se o ceni in energijo preneseta od enega merilnega mesta do drugega.

V praksi je postopek zahtevnejši. Določiti je treba primeren delež proizvodnje, ceno, obdobje souporabe, način plačila, obračun in pogodbeno razmerje. Predvsem pa je treba pravilno oceniti ujemanje proizvodnje in porabe v vsakem 15-minutnem intervalu.

SunContract poišče ustrezne proizvajalce, preverja ujemanje proizvodnje in porabe ter poskrbi za pogodbe, obračune in plačila. Vi preverite svoj potencial za prihranek. Foto: SunContract

Če proizvajalec hotelu nameni previsok delež proizvodnje, hotel vse energije morda ne bo mogel sočasno porabiti. Če je delež prenizek, obe strani ne izkoristita celotnega potenciala. Ker se vreme, proizvodnja in poraba spreminjajo iz dneva v dan, enkrat določen odstotek ni nujno optimalen za ves mesec.

Proizvajalec bi moral za boljše ujemanje pogosto poiskati več različnih odjemalcev, z vsakim posebej skleniti dogovor ter nato skrbeti za obračune, plačila in administrativne postopke.

SunContract kompleksnost prevzame nase

SunContract je slovenski pionir energetskih tržnic. Svojo energetsko tržnico je vzpostavil že leta 2018, zato ima večletne izkušnje s povezovanjem proizvajalcev in odjemalcev električne energije. To znanje je prenesel tudi v tržnico souporabe.

Proizvajalec na platformi izbere mesec, določi delež proizvodnje, ki ga želi ponuditi, in postavi svojo ceno. Odjemalec na drugi strani odda povpraševanje. Algoritmi SunContract nato med večjim številom proizvajalcev in odjemalcev poiščejo kombinacije, pri katerih se proizvodni in odjemni profili najbolje ujemajo.

SunContract poskrbi za pogodbeni del, obračune, plačila in potrebne vnose v sistem Moj elektro.

"Uporabniku ni treba samostojno iskati proizvajalcev, analizirati 15-minutnih merilnih podatkov ali pripravljati obračunov. Na platformi določi svoje pogoje, algoritem pa med proizvajalci in odjemalci poišče najboljše ujemanje," pravi vodja analitike in bilančne skupine pri SunContract.

Nova možnost za podjetja z visoko dnevno porabo

Primer hotela v središču Ljubljane kaže, da souporaba ni zgolj teoretična možnost, temveč rešitev z merljivim finančnim učinkom.

Največ koristi lahko pričakujejo podjetja, ki imajo visoko porabo v dnevnem času, ko sončne elektrarne proizvajajo največ. Poleg hotelov so to lahko še restavracije, trgovski objekti, hladilnice, delavnice, proizvodna podjetja, pisarniške stavbe in drugi poslovni odjemalci.

Oglejte si, kako deluje souporaba električne energije, in preverite, kako lahko tudi vaše podjetje zniža energijski del računa brez menjave dobavitelja:

TRI KLJUČNA VPRAŠANJA Z ODGOVORI Ali mora podjetje zamenjati dobavitelja? Ne. Souporaba dopolnjuje obstoječo dobavo, ne nadomešča pa je v celoti. Ali podjetje potrebuje lastno sončno elektrarno? Ne. Prek tržnice se lahko poveže s proizvajalci na drugih lokacijah v Sloveniji. Na katerem delu računa nastane prihranek? Pri ceni električne energije, prevzete prek souporabe. Omrežnina in regulirane dajatve se obračunajo kot običajno.

Preverite, ali se vaša dnevna poraba ujema s proizvodnjo sončnih elektrarn. Registrirajte se na tržnici souporabe SunContract in preverite možnosti za nižji strošek energije – in to brez menjave obstoječega dobavitelja.