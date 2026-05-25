Avtorji:
A. T. K., STA

Alessandro Orefice slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 21.00

Odbojkarice priprave nadaljujejo v Ljubljani

Fatoumatta Sillah, Klara Milošič, Nika Milošič | Slovenske odbojkarice bodo pripravo na ligo narodov nadaljevale v Ljubljani. | Foto Aleš Fevžer

Slovenske odbojkarice bodo pripravo na ligo narodov nadaljevale v Ljubljani.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo priprave na ligo narodov nadaljevala v Ljubljani, potem ko je prve tri tedne opravila v Kranjski Gori. Izbranke selektorja Alessandra Oreficeja prvi turnir evropske lige čaka že prvi junijski konec tedna.

V prvem delu priprav je Alessandro Orefice priložnost za dokazovanje namenil tudi nekaterim mlajšim igralkam, ki so se članskemu pogonu priključile prvič.

"Zame je izjemno videti toliko mladih slovenskih igralk, saj sem nekatere želel že dolgo časa videti tudi v živo, potem ko sem jih najprej spremljal le prek videoposnetkov. Letos sem končno dobil priložnost, da te mlade igralke vidim tudi na igrišču, kar je bilo zame res nekaj posebnega. Spoznali smo jih, začeli delati z njimi - ne le tehnično, taktično in fizično, ampak tudi na mentalni ravni. Pomembno je, da razumejo, kako delujemo na ravni članske reprezentance. Naše reprezentantke so zelo mlade, številne med njimi so nastopale tudi za mladinsko reprezentanco," je ob začetku priprav v Ljubljani za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor.

Pojasnil je, da bi z veseljem obdržal vse mlade igralke v ekipi, a ne more delati s preširokim seznamom igralk. "Kljub temu sem nanje zelo ponosen, saj so izjemno trdo delale in ekipi dale veliko. Imamo tudi nekaj novih obrazov, igralk, ki bodo imele pomembnejšo vlogo in bodo del našega ožjega izbora. Gre za igralke na zelo visoki ravni," je še dodal italijanski strokovnjak.

Po letu premora je na pripravah spet Maša Pucelj, ki igra v močnem italijanskem prvenstvu, ter 24-letna Klara Milošič, ki je z ekipo OTP banka Branik v tej sezoni najprej osvojila naslov pokalnih prvakinj, nato pa še ubranila naslov državnih prvakinj.

Starejša od sester Milošič bo tako spet zaigrala skupaj z Niko Milošič, ki je preteklo sezono nastopala v Franciji. "Občutki ob ponovnem vpoklicu so zelo pozitivni, ne manjka niti nekaj pozitivne treme, vseeno pa sem vesela, da sem se priključila reprezentanci. Sama imam velika pričakovanja, vpoklic pa mi daje veliko mero motivacije tudi za naprej. Vesela sem, da si lahko mesto v ekipi delim tudi s sestro Niko, druga drugi pa sva lahko tudi zahtevni tekmici. Upam, da bom dobila čim več priložnosti, moj cilj pa je, da jih izkoristim kar najbolje, čim bolj pomagam ekipi ter da zmagamo čim več tekem," je dejala Klara Milošič.

Slovenskim odbojkaricam bi lahko dobri rezultati v evropski ligi prinesli tudi uvrstitev v elitno ligo narodov, v kateri se meri najboljših 18 reprezentanc sveta.

Dve pripravljalni tekmi

Pred odhodom na uvodni turnir evropske lige odbojkarice čakata še dve pripravljalni tekmi. Prvo bodo odigrale 27. maja, ko se bodo v Mariboru za zaprtimi vrati srečale s Hrvaticami, po dnevu premora pa jih v petek čaka še drugi medsebojni obračun v Ljubljani.

