Senzacija na Old Traffordu, Šporar izločil Man Utd!

Uvodno srečanje 1/16 angleškega pokalnega tekmovanja je postreglo s presenečenjem. Middlesbrough, trenutno šestouvrščeni klub tekmovanja championship, uradne angleške druge lige, je v gosteh premagal Manchester United, trenutno četrtouvrščeno ekipo premier league. Rdeči vragi niso izkoristili prednosti domačega igrišča. Čeprav so si na Old Traffordu priigrali številne priložnosti, so ostali na koncu prekratki in po napetem izvajanju 11-metrovk, v katerem je zmagovalca odločila šele osma serija (pred tem so bili izvajalci nezgrešljivi in zadeli 15-krat zapored), izpadli iz pokala FA.

Veselje Middlesbrougha in Andraža Špoparja po najbolj odmevni zmagi, odkar igra na Otoku. Foto: Guliverimage

O dvoboju se bo še dolgo razpredalo. Ko je bil rezultat še 0:0, je portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo (v soboto praznuje 37. rojstni dan) v 20. minuti z bele točke zgrešil vrata. Pet minut pozneje je Jaden Sancho le popeljal rdeče vrage v vodstvo, tako je ostalo do konca prvega dela, v katerem si je United priigral številne priložnosti. Sancho je zatresel okvir vrat, zadetek Marcusa Rashforda je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Middlesbrough, za katerega je zaigral slovenski napadalec Andraž Šporar, ni bil nevaren, v 64. minuti pa so gostje po spornem zadetku Matta Crooksa izenačili. Podajalec Duncan Watmore si je namreč pomagal z roko, a sodniki tega niso videli. Devet tisoč navijačev gostov je bilo navdušenih, srečanje se je prevesilo v podaljšek, na začetku katerega je Šporar zapustil igro, po 120 minutah, ko še vedno ni bilo zmagovalca (1:1), pa se je začela dramatična loterija kazenskih strelov.

Čeprav je bilo razmerje strelov 24:6, posest žoge 75:25 v prid gostiteljev, je United doživel boleč poraz. Francoz Paul Pogba je zaigral prvič po treh mesecih za rdeče vrage. Foto: Guliverimage

Strelci so zadevali drug za drugim, vse do osme serije, v kateri je mladi up Uniteda Anthony Elanga zgrešil cilj in spravil v delirij navijače iz Middlesbrougha. To je velik udarec za rdeče vrage, ki jih ta mesec čaka prva tekma osmine finala lige prvakov proti Oblakovemu Atleticu, še zadnja priložnost, da sezone ne končajo brez lovorike.