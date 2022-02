Sprememba, Slovenija v bogati deželi najprej s Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko nogometno reprezentanco letos čaka veliko izzivov. Najprej se bo konec marca odpravila v Katar, kjer bo odigrala prijateljski tekmi z dvema udeleženkama letošnjega SP, svetovno podprvakinjo Hrvaško in gostitelji Katarci, nato pa jo junija in septembra čakajo nastopi v zelo mikavni skupini lige narodov, polni zvezdniških imen, kjer se bo merila s Srbijo, Švedsko in Norveško.

Po letu 2021, ki je Slovenijo dokončno oddaljil od svetovnega prvenstva v Katarju, je postalo jasno, da bo članska nogometna reprezentanca izpustila še šesto veliko tekmovanje zapored. Tako dolge suše, kar zadeva druženja s svetovno (evropsko) elito, dežela na sončni strani Alp ne pomni, selektor Matjaž Kek, ki je konec prejšnjega leta podaljšal sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije (NZS) najmanj do leta 2024, pa bo skušal neprijeten niz prekiniti ob naslednji veliki priložnosti, kvalifikacijah za Euro 2024 v Nemčiji, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc.

Presenečenje v Stožicah, boleč poraz v Splitu

Sandi Lovrić se je tako veselil zadetka proti Hrvaški, reprezentanci, katere kapetan je njegov vzornik Luka Modrić. Foto: Reuters Do takrat slovensko izbrano vrsto čaka dokazovanje v zelo ugledni druščini. Najprej se bo marca podala na mednarodni turnir v Katar in s tem vendarle okusila delček ozračja, ki bo v hladnejših, zimskih mesecih pričakal udeležence letošnjega svetovnega prvenstva. Med njimi bo tudi Hrvaška. Slovenski sosedi bodo v Katarju branili naslov svetovnega podprvaka.

Nastop na SP 2022 so si zagotovil ravno v "slovenski" skupini, kjer jim na začetku ni kazalo preveč spodbudno. Kvalifikacije so odprli z nepričakovanim porazom v Ljubljani (0:1), ko je Sloveniji zgodovinsko krstno zmago nad južnimi sosedi priigral Sandi Lovrić. Hrvaška je v nadaljevanju le prikazala boljše predstave, najboljšo formo pa pokazala takrat, ko je bilo najbolj treba. Ko je v odločilnem spopadu v Splitu premagala Rusijo (1:0), si je zagotovila prvo mesto in neposredno vstopnico za veliko tekmovanje.

Jan Oblak je na lanskem gostovanju v Splitu prejel tri zadetke. S hrvaškimi napadalci bo imel znova opravka 26. marca v Katarju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija, ki si je po odmevni zmagi nad Hrvaško v nadaljevanju kvalifikacij privoščila nekaj spodrsljajev, najbolj je bolel poraz na Cipru (0:1), je osvojila četrto mesto. Ko je gostovala na Hrvaškem, je na Poljudu doživela boleč poraz (0:3), ki bi bil lahko še višji, če med vratnicama ne bi blestel kapetan Jan Oblak. To je bil dvoboj, ki je slovenski nogometni javnosti dal misliti. Po njej je sledilo kar nekaj sestankov, tako med strokovnim vodstvom kot med igralci, po tej tekmi pa je Slovenija do konca kvalifikacij pokazala bistveno več na področju borbenosti in želje.

Cesar bo debitiral proti deželi, ki jo nosi v srcu

Boštjan Cesar je za Slovenijo zbral kar 101 nastop. Foto: Vid Ponikvar Slovenija bo imela priložnost za "maščevanje" nad Hrvaško konec marca, ko bo odigrala prvo tekmo leta 2022. Sprva je bilo mišljeno, da se bo Kekova četa na turnirju v Katarju pomerila z Belgijo, najvišje uvrščeno izbrano vrsto na jakostni lestvici Fife, a so rdeči vragi odpovedali priprave v bogati arabski deželi. Slovenija se bo tako pomerila z aktualnimi svetovnimi podprvaki, ki imajo letos v Katarju visoke cilje.

Ambiciozno pa v to leto vstopa tudi Slovenija. V strokovnem štabu je namesto Igorja Benedejčiča na položaj pomočnika selektorja prispel Boštjan Cesar. Usoda je hotela, da bo dolgoletni kapetan in rekorder po številu nastopov za slovensko reprezentanco (101) v tej vlogi debitiral ravno proti državi, ki jo nosi v srcu. V Zagrebu je dolgo živel in nastopal, njegova srčna izbranka pa prihaja prav iz hrvaške prestolnice.

Mladi srbski zvezdnik Dušan Vlahović, za katerega je Juventus Fiorentini nedavno odštel več kot 80 milijonov evrov, bo imel v ligi narodov opravka tudi s slovenskimi branilci. Foto: Reuters

Slovenija se bo s Hrvaško pomerila 26. marca, tri dni pozneje pa bo okusila še moč gostiteljev Katarcev. To bo zadnja generalka Slovenije pred začetkom lige narodov, kjer se bo v atraktivni skupini v ligi B merila s Srbijo (udeleženka SP 2022), pri kateri blesti tudi letošnji junak zimskega prestopnega roka Dušan Vlahović, Švedsko z mladostnim veteranom Zlatanom Ibrahimovićem (čaka jo play-off za SP 2022) in pa Norveško, pri kateri izstopa eden najbolj vročih napadalcev na svetu, Erling Braut Haaland.