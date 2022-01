Nekdanji evropski velikan poskrbel za senzacijo dneva

V Angliji je bil konec tedna v znamenju pokalnih spopadov. Presenetljivo sta izpadla Newcastle in Arsenal. Srake so doma izgubile proti tretjeligašu Cambridgu, topničarje pa je izločil drugoligaš Nottingham Forest. Middlesbrough je brez Andraža Šporarja po napeti drami izločil Mansfield Town, nekdanji klub Timija Maxa Elšnika. Najvišja zmaga je pripadla Chelseaju, v nedeljo pa je napredovala večina favoritov. Med njimi so bili tudi Liverpool, Tottenham, West Ham in Wolverhampton. V nedeljo so izžrebali pare 1/16 finala. Šporarjev Boro se bo pomeril z zmagovalcem ponedeljkove tekme Manchester United - Aston Villa.

Za največje nedeljsko presenečenje v pokalu FA je poskrbel Nottingham Forest. Dvakratni evropski prvak (1979 in 1980), ki je daleč od nekdanje slave, saj se že dolgo ni družil z elito v premier league, je presenetil Arsenal. Londonskemu velikanu gre v tej sezoni dobro v prvenstvu, na lestvici zaseda visoko četrto mesto.

Veselje Lewisa Grabbana po zmagovitem zadetku proti Arsenalu. Foto: Reuters

Visoke cilje je imel tudi v pokalu FA, kjer je s 14 naslovi tudi rekorder tekmovanja. Tokrat se mu načrt ni posrečil. Podobno kot leta 2018, ko je bil trener Arsenala še znameniti Arsene Wenger, se je v 3. krogu spotaknil ob oviro iz Nottinghama. Zmagoviti zadetek je v 83. minuti dosegel 33-letni Lewis Grabban. Nottingham je v tekmovanju championship na devetem mestu, nazadnje pa je v premier league zaigral pred 23 leti.

Preobrat Liverpoola na Anfieldu

Liverpool, ki v teh tednih pogreša tri afriške zvezdnike (Mohamed Salah, Sadio Mane in Naby Keita), je v nedeljskem pokalnem srečanju zanesljivo premagal Shrewsbury. Angleški tretjeligaš je resda v 27. minuti prek Daniela Udoha povedel na Anfieldu, a je nadaljevanje povsem pripadlo rdečim, ki so na koncu zmagali s 4:1. Najprej je zadel najstnik Kaide Gordon, dvakrat je bil uspešen Fabinho, med strelce pa se je vpisal tudi njegov rojak Roberto Firmino.

Na Anfieldu je zadel v polno tudi Roberto Firmino. Foto: Reuters

Newcastle izpadel proti tretjeligašu

Za senzacijo dneva je v soboto na polnem St. James Parku, zbralo se je 50 tisoč gledalcev, poskrbel Cambridge United. Čeprav igra v tretji ligi, je v 1/32 finala pokala v gosteh izločil Newcastle United (1:0) in osrečil okrog štiri tisoč navijačev, ki so pripotovali na sever Anglije in pomagali ljubljencem do odmevnega uspeha. Newcastle nikakor ne najde izhoda iz rezultatske krize. Čeprav ga je lani jeseni prevzel konzorcij, tudi s kapitalom iz Savdske Arabije, še naprej niza skromne rezultate.

Veselje navijačev Cambridga po sladki zmagi:

Incroyable ! Newcastle est éliminé de la FA Cup par Cambridge qui évolue en League One! #EmiratesFACup pic.twitter.com/30VpLr3hd2 — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) January 8, 2022

V angleškem prvenstvu je pri dnu in mu grozi izpad iz elitne druščine, v pokalu pa je videl priložnost, da bi se vmešal v boj za Evropo. Pokleknil je že v 1/32 finala. Doma je ostal praznih rok proti tretjeligašu iz Cambridga. Newcastlu ni pomagal niti krstni nastop angleškega reprezentanta Kierana Trippierja, prve zimske okrepitve, ki je prestopil k srakam iz vrst madridskega Atletica. V Španiji si je delil slačilnico tudi z Janom Oblakom, v Newcastlu pa za zdaj še ni občutil ekipne harmonije. Otoški mediji poročajo, kako ga je po bolečem porazu, ko je pristopil k soigralcem in jim velel, naj vseeno pozdravijo navijače in se jim zahvalijo za podporo, ignoriralo kar nekaj soigralcev.

Šporarjevi izločili nekdanje soigralce kapetana Olimpije

Andraž Šporar ni kandidiral za sobotno pokalno srečanje. Foto: Reuters Manchester City si je v petek kot prvi zagotovil mesto v 1/16 finala angleškega pokala, potem ko je s 4:1 ugnal četrtoligaša Swindon. Dan pozneje je napredoval tudi "drugoligaš" Middlebrough, ki je brez pomoči Andraža Šporarja v gosteh premagal Mansfield Town, nekdanji klub zdajšnjega kapetana Olimpije Timija Maxa Elšnika. Trener Middlesbrougha Chris Wilder je spočil sedem prvokategornikov, med njimi tudi slovenskega napadalca. Boro je prišel do zmage po avtogolu gostiteljev (irski branilec John O'Toole) v peti minuti sodnikovega podaljška.

Naslov branijo nogometaši Leicester Cityja, ki so v lanskem finalu z 1:0 ugnali Chelsea. Lisice so se v 3. krogu izkazale. Doma so bile boljše s 4:1 od Watforda, ki zaradi afriškega prvenstva v Kamerunu v tem trenutku pogreša kar štiri igralce.

Angleški pokal, 1/32 finala: Petek, 7. januar:

Swindon : Manchester City 1:4 Sobota, 8. januar:

Mansfield Town : Middlesbrough 2:3

Andraž Šporar (Middlesbrough) ni kandidiral za nastop.



Bristol City : Fulham 0:1 po pod. (0:0)

Burnley : Huddersfield 1:2

Coventry : Derby 1:0

Hartlepool : Blackpool 2:1

Millwall : Crystal Palace 1:2

Barnsley : Barrow 5:4 po pod. (4:4)

Boreham Wood : Wimbledon 2:0

Kidderminster : Reading 2:1

Leicester City : Watford 4:1

Newcastle : Cambridge 0:1

Peterborough : Bristol Rovers 2:1

Port Vale : Brentford 1:4

QPR : Rotherham 9:8 po 11-m (1:1)

WBA : Brighton 1:2 po pod. (1:1)

Wigan : Blackburn 3:2

Chelsea : Chesterfield 5:1

Yeovil : Bournemouth 1:3

Birmingham City : Plymouth 0:1 po pod. (0:0)

Hull City : Everton 2:3 po pod. (2:2)

Swansea : Southampton 2:3 po pod. (1:1) Nedelja, 9. januar:

Luton : Harrogate 4:0

Cardiff City : Preston North End 2:1 po pod. (1:!)

Charlton : Norwich 0:1

Liverpool : Shrewsbury 4:1

Stoke City : Leyton Orient 2:0

Tottenham : Morecambe 3:1

West Ham : Leeds United 2:0

Wolverhampton : Sheffield United 3:0

Nottingham Forest : Arsenal 1:0 Ponedeljek, 10. januar:

Manchester United - Aston Villa