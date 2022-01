Arsenalu proti prvakom kazalo odlično, nato pa …

V času kosila sta se v Londonu pomerila Arsenal in Manchester City. Zmage z 2:1 so se veselili branilci naslova prvaka.

V času kosila sta se v Londonu pomerila Arsenal in Manchester City. Zmage z 2:1 so se veselili branilci naslova prvaka. Foto: Guliverimage

Arsenal (tokrat brez glavnega trenerja Mikela Artete, ki je bil pozitiven na korona virus) je v 31. minuti novoletnega derbija z Manchester Cityjem povedel, gol je po odlični podaji Kierana Tierneyja zabil Bukayo Saka in do 57. minute tekme je Londončanom kazalo odlično. Nato pa se je tekma obrnila v prid sinje modrih. Po prekršku Granita Xhake je sodnik s pomočjo VAR-a dosodil enajstmetrovko za City, Riyad Mahrez pa je z bele točke poskrbel za izenačenje. V obrambo Arsenala se je naselila nervoza, v 59. minuti je drugi rumeni karton zaradi grobosti prejel še Gabrijel in domači so ostali z desetimi možmi na igrišču. Manchester je prevzel pobudo in v sodnikovem podaljšku, v 93. minuti tekme je Rodri poskrbel za 1:2 in novo zmago branilcev naslova.

Na novega leta dan v premier ligi ni nihče dal več golov kot Harry Kane. Zvezdnik Tottenhama jih je doslej zabil že pet, še za tri pa je podal. Nasprotnik Spursov so nogometaši Watforda. Zanimivo: zadnjič je Tottenham na stadionu Vicarage Road zmagal prav na novega leta dan - pred štirimi leti.

Angleško prvenstvo, 21. krog: Sobota, 1.1.:

Arsenal : Manchester City 1:2 (1:0)

Saka 31.; Mahrez 57./11-m, Rodri 90.+3; RK: Gabriel 59./Arsenal Watford - Tottenham

Crystal Palace - West Ham Nedelja, 2.1.:

Brentford - Aston Villa

Everton - Brighton

Leed - Burnley

Chelsea - Liverpoll Ponedeljek, 3.1.:

Manchester United - Wolverhampton Prestavljeno:

Leicester - Norwich

Southampton - Newcastle