Po Liverpoolu si je spodrsljaj privoščil še Chelsea, Man City nadaljeval zmagovito

Chelsea je danes gostil Brighton in zabeležil le točko. Londončane je v vodstvo v 28. minuti popeljal Romelu Lukaku. Ko je že delovalo, da bodo Londončani odnesli vse tri točke, pa je v 91. minuti za goste izenačil Danny Welbeck in postavil končni izid 1:1.

Aktualni evropski prvak ima zdaj na drugem mestu premierligaške lestvice osem točk manj od vodilnega Manchester Cityja, ki je danes nadaljeval zmagoviti niz. Pri Brentfordu je zmagal z golom Phila Fodnain vknjižil deseto zaporedno prvenstveno zmago.

Na tretjem mestu je Liverpool, ki je v torek z 0:1 izgubili na gostovanju pri Leicestru. Varovancem Jürgena Kloppa na tekmi, na kateri kljub dobremu ritmu ni bilo posebej veliko priložnosti, ni pomagala terenska premoč. Najbrž je bila odločilna 19. minuta, ko je Mohamed Salah izsilil najstrožjo kazen in jo sam tudi zapravil. Vratar Kasper Schmeichel mu je strel ubranil, žoga se je odbila na glavo Egipčanu, ki je nato zadel prečko, izkoristil pa ni niti tretje ponujene priložnosti, po ponovno odbiti žogi je to slabo zadel.

Kasper Schmeichel je Mohamedu Salahu ubranil strel z bele točke. Foto: Guliverimage

Zelo lepo priložnost je imel Liverpool tudi v 55. minuti, ko je Sadio Mane iz ugodnega položaja streljal čez gol, kazen pa je sledila v 59. minuti, ko so domači uspešno zaključili polprotinapad in povedli. Začel in končal ga je Ademola Lookman, ki je malo pred tem vstopil v igro. To je bil tudi edini strel gostiteljev v okvir vrat.

Leicester je pred šestimi dnevi v pokalnem obračunu vodil proti Liverpoolu z dvema goloma razlike, prednost zapravil in izpadel po enajstmetrovkah, tokrat se to ni ponovilo. V letošnjem letu neprepričljiva obramba je tokrat tudi po zaslugi Schmeichla zdržala nalete tekmecev in ni dovolila, da bi se Liverpoolčani, ki so tu izgubili tudi lani, izognili drugemu porazu v sezoni. Prvi ga je ugnal West Ham.

Evropski znanec Mure Tottenham je na gostovanju pri Southamptonu iztržil točko (1:1). Italijan Antonio Conte pa je v torek postal prvi trener londonskega Tottenhama, ki na sedmih zaporednih tekmah angleškega prvenstva ni izgubil. Njegovi varovanci, ki so pod njegovim vodstvom izgubili le dvoboj konferenčne lige z Muro, so v 20. krogu v gosteh remizirali s Southamptonom, izid je bil 1:1.

Chilwell mora na operacijo Ben Chilwell, nogometaš Chelseaja in angleški reprezentant, mora zaradi poškodbe sprednje križne kolenske vezi na operacijo. Bočni branilec se je poškodoval 23. novembra na tekmi lige prvakov proti Juventusu, v klubu so upali, da operacija ne bo potrebna, zdaj pa so se zdravniki vendarle odločili zanjo, poroča AFP. Ben Chilwell bo moral na operacijo. Foto: Reuters Bolj ali manj je jasno, da je 25-letni nogometaš sezono že končal, zato se klub že ozira v prestopni rok, v katerem želi kupiti zamenjavo zanj. Zanimajo se za nogometaša Evertona Lucasa Digneja, razmišljajo pa tudi, da bi v klub vrnili posojena igralca Iana Maatsena ali Emersona Palmierija. Prvi uspešno nastopa za Coventry, drugi pa je v Lyonu. Chilwell je v Chelsea prišel leta 2020 iz Leicestra, od takrat pa je v 33 tekmah dosegel tudi šest golov.

Angleško prvenstvo, 20. krog: Torek, 28. december:

Crystal Palace : Norwich City 3:0 (3:0)

Edouard 8./11-m, Mateta 38., Schlupp 42. Southampton : Tottenham 1:1 (1:1)

Ward-Prowse 25.; Kane 41./11-m. R.K.: Salisu 39./Southampton Watford : West Ham 1:4 (1:2)

Dennis 4.; Souček 27., Benrahma 29., Noble 58./11-m, Vlašić 90.+2 Leicester City : Liverpool 1:0 (0:0)

Lookman 59.

Salah (Liverpool) je v 16. minuti zapravil 11-m Arsenal – Wolverhampton / prestavljeno

Leeds United – Aston Villa / prestavljeno Sreda, 29. december:

Chelsea : Brighton & Hove Albion 1:1 (1:0)

Lukaku 28.; Welbeck 90.+1 Brentford : Manchester City 0:1 (0:1)

Foden 16. Četrtek, 30. december:

20.30 Everton – Newcastle

21.15 Manchester United - Burnley