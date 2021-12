Angleški nogometni praznik bo osiromašen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tradicionalni nogometni praznik na Otoku, tako imenovani Boxing Day (dan obdarovanja), bo letos osiromašen. Zaradi težav s številnimi okužbami igralcev s covid-19 so prestavljene že tri od devetih tekem. Po dvobojih Liverpool – Leeds United in Wolverhampton – Watford je vodstvo tekmovanja prestavilo tudi dvoboj med Burnleyjem in Evertonom.