"Edini igramo za praznike, edini nimamo petih menjav. Zakaj?"

Pet menjav, ki jih je nogomet uvedel v lanski sezoni, da bi klubom in nogometašem pomagal v času pandemije, je večina lig obdržala tudi v letošnji sezoni. So pa proti glasovali klubi angleške premier lige. Tako pri njih to sezono znova velja staro pravilo treh menjav na tekmo. Pa je pravzaprav urnik tekmovanja na Otoku najbolj neizprosen. Edini od večjih lig v Evropi že tradicionalno igrajo za božično-novoletne praznike. Tako bodo od 26. decembra (praznik boxing day v Veliki Britaniji in državah Commonwealtha) do drugega januarja odigrali kar tri prvenstvene kroge. Obenem jih je v zadnjih dveh tednih prizadela še epidemija. Nekaj tekem je prestavljenih, določeni trenerji imajo težave s sestavo kadra, igralci, ki se vračajo po pozitivnih testih, pa niso stoodstotno pripravljeni.

Guardiola se boji za dobrobit svojih nogometašev. Foto: Guliver Image Zato se je zdaj oglasil trener Manchestra Cityja, Pep Guardiola. "Tradicija, da se premierligaški nogomet igra na boxing day je zelo pomembna. To je značilnost naše lige. Zato je naša liga tako posebna. Družine se zberejo na boxing day in gredo skupaj na stadione. Razumem tudi, kako lepo bo za navijače Arsenala in Manchestra Cityja, ko bodo šli prvega januarja na stadion na tekmo. Težava pa je v koledarju. Skupaj z reprezentančnimi obveznostmi imajo nogometaši tekmovanja 365 dni v letu. To težavo je treba rešiti. Igralci imajo dva, tri tedne poletnih počitnic in to je vse." Preprosto ni dovolj časa za pravi počitek, poudarja Guardiola.

Arsenal in Manchester City igrata prvega januarja v času kosila. Foto: Guliver Image

Guardiola je razkril, da se bodo trenerji sestali z vodstvom premier lige in lastniki televizijskih pravic, da bi vendarle našli rešitev za prenatrpan urnik tekmovanj. "Najbolj pomembno bi moralo biti zdravje nogometašev. Ko govorimo o dobrobiti nogometašev, je ta država edina, ki ne upošteva petih menjav, ampak samo tri. Zakaj? Svoje igralce želimo zaščititi s petimi menjavami. Pri toliko tekmah je to dobra stvar. Ampak premier liga in klubi so se odločili, da nočejo petih menjav." Guardiola je šel v kritiki nogometnega urnika še korak dlje: "Uefa, Fifa, premier liga in lastniki televizijskih pravic ... Zanje je posel pomembnejši od zdravja nogometašev."