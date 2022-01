Newcastle pripeljal prvo okrepitev

Pri Newcastlu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za 31-letnik odšteli približno 14,3 milijona evrov in nekaj dodatkov.

Nekdanji igralec Tottenhama je podpisal pogodbo za dve leti in pol.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!



Welcome, @trippier2!



⚫️⚪️