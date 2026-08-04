Pirc Musarjeva priznala: Nisem bila pripeta

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v pogovoru za TVS in 24ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. "To je moja največja napaka, ki jo iskreno obžalujem," je dejala in dodala, da sprejema vso odgovornost.

Napako je po njenih besedah plačala z zlomljeno ključnico. "Ne vem sicer, kakšne bi bile poškodbe, če bi bila pripeta, zagotovo tudi kakšne, ampak ne bom ugibala," je dejala. Po zakonu morajo biti pripeti tudi potniki na zadnjih sedežih, je dodala v pogovoru za Televizijo Slovenija (TVS). Ob tem je pozvala k uporabi varnostnega pasu, tudi na zadnjih sedežih avtomobila.

Počuti se dobro, operacija pa ni bila potrebna. Rehabilitacija imobilizirane ključnice pa bo trajala od štiri do šest tednov, je dejala. Trenutno koristi letni dopust. "Najmanj 14 dni bom morala še počivati, potem pa bom verjetno že polno operativna," je dejala.

"Necelovitih informacij zaradi funkcije, ki jo zasedam, ne bi bilo pametno dajati v javnost," je odgovorila na očitke glede obveščanja javnosti o nesreči.

"Upam, da mi javnost tega ne zameri"

Nesreča se je zgodila ob 16.30, verodostojnih informacij pa zaradi bolnišnične obravnave ni mogla podati prej kot naslednje jutro, po viziti. Tedaj je o nesreči obvestila tudi svoje starše. "Upam, da mi javnost tega ne zameri," je dejala. Zdelo se ji je prav, da najprej sama dobi celovito informacijo, da bodo lahko javnost korektno obvestili. Do 23. ure zvečer o tem ni obvestila ne moža ne sodelavcev, saj tudi sama ni imela informacij o svojem zdravstvenem stanju, je pojasnila.

Tudi zaradi interesov preiskave, ki poteka, so morali najprej vse pogovore opraviti s pristojnimi organi. S policijo so sodelovali ves čas postopka, v nadaljnjih postopkih pa bodo sodelovali še naprej. Pristojni organi pa bodo svoje delo opravili korektno, je prepričana.

Pojasnila je, da so pred potjo časovnico preverili na Googlu in na navigaciji, ki upošteva vse prometne zastoje. K temu so dodali še dodatnih 20 minut. Glede varnostne razdalje ni želela ugibati. "V predoru sama nisem videla vsega, sedela sem namreč v drugi vrsti. Najprej se je zgodil trk v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid predora. Takrat so se verjetno zgodile tudi vse te poškodbe," je dejala.

"Sem varovana oseba 24 ur na dan, moje zasebnosti je seveda malo, ampak tisto nekaj, kar je imam, pa upam, da lahko sprejmete, da kdaj z mano tudi kdo gre na kakšen koncert, v kakšen kino, na kakšen sladoled ali tortico," pa je odgovorila na kritike, da sta bili v avtomobilu tudi njeni prijateljici.

"Pravila so taka, da sama ne smem sesti v drug avtomobil, da lahko sedem samo v avtomobil urada ali policijsko vozilo," je dejala. Pravila tudi dopuščajo, da se po posvetu z varnostno službo lahko odločijo, da z njo potuje tudi kdo drug, ki ni varovana oseba. "Varovani osebi nista niti moj mož niti moj sin, niti moja vodja kabineta in drugi svetovalci ter seveda niti moje prijateljice in prijatelji," je dejala. Tudi v tem primeru je ravnala v skladu s predpisi.

Prisotnost prijateljic v njenem vozilu se ji ne zdi sporna

Prisotnost prijateljic v njenem vozilu se ji ne zdi sporna. Da z njo potuje kateri od njenih prijateljev, pa se po njenih besedah "ne zgodi ravno pogosto", je zatrdila za TVS. Za 24ur pa je razkrila, da je bila z varnostnim pasom pripeta le ena od njenih prijateljic. Ena od prijateljic v nesreči ni bila poškodovana, druga se je huje poškodovala.

Za 24ur je izpostavila še, da vožnja vozil v spremstvu ni povsem primerljiva z običajno vožnjo v prometni koloni. "Če se bo izkazalo, da se je zgodila napaka, bomo odgovornost tudi prevzeli," je dejala.

Zavrnila je tudi očitke, da varnostniki niso bili spočiti in da je težava v tem, da je njeno varovanje organizacijsko ločeno od policijskega. Kot je pojasnila, ima vse od nastopa funkcije enako število varnostnikov in delajo skladno s predpisi. "Varnostniki so bili spočiti, imeli so turnuse, kot veleva zakonodaja, in zagotavljam vam, da ni nobene razlike, ali so v uradu za varovanje in zaščito ali pri nas na uradu, pravila so popolnoma enaka," je dejala za TVS.

Zaradi nesreče se ni udeležila Pogi Challengea, kamor je bila namenjena. Odpovedati je morala tudi obisk Sinjske alke, kamor jo je povabil hrvaški predsednik Zoran Milanović, je še dejala za TVS.