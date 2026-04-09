Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila štiri nove projekte Slovenske vojske v skupni vrednosti 148 milijonov evrov. Največ sredstev bo namenjenih projektu vojaških sistemov brezpilotnih zrakoplovov, kar bo po navedbah vlade prispevalo k večji obrambni sposobnosti države.

Namen projekta Vojaški sistemi brezpilotnih zrakoplovov je nadaljevanje izgradnje zmogljivosti sistemov brezpilotnih zrakoplovov v enotah Slovenske vojske (SV) na podlagi dosedanjih izkušenj z usposabljanjem, uporabo in vzdrževanjem sistemov razreda I kategorije mini v operativnih pogojih v domovini ter na nalogah v mednarodnem okolju. Skozi projekt bodo poleg dodatnih količin že obstoječega razreda mini nabavljeni še sistemi razreda majhni in mikro. Izhodiščna vrednost projekta je ocenjena na nekaj manj kot 122,8 milijona evrov z DDV.

V načrt razvojnih programov je uvrščen tudi projekt opremljanja specialnih sil SV, katerega namen je zagotoviti opremo za specialne sile SV, ki bo podpirala vzdrževanje njihovih že izgrajenih zmogljivosti kot tudi nadgradnjo. S tem bo po navedbah vlade zagotovljeno, da bodo te zmogljivosti sposobne opravljati naloge tako v nacionalnem okolju kot tudi v okviru zavezništva, s čimer bo zagotovljen nadaljnji razvoj specialnih sil SV. Izhodiščna vrednost projekta je ocenjena na 17,7 milijona evrov z DDV.

Poleg tega je vlada v načrt razvojnih programov uvrstila projekt Delavnica za konzervacijo in dekonzervacijo Vrhnika. Kot so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade, se bodo s prenovo objekta in nabavo tehnološke opreme zagotovili optimalni pogoji za izvedbo postopkov konzervacije in dekonzervacije oborožitve SV skladno s predpisi. V delavnici za konzervacijo in dekonzervacijo Vojašnice Ivana Cankarja na Vrhniki namreč niso izpolnjene zahteve predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki bi delavcem zagotavljale varno in zdravo delo, zato je treba izvesti vse ukrepe, ki se nanašajo na odpravo pomanjkljivosti. Izhodiščna vrednost projekta je ocenjena na blizu 5,4 milijona evrov z DDV.

Četrti projekt je projekt prehoda SV na storitve IP-telefonije. Njegov cilj je prehod SV s sistema analognih govornih komunikacij na storitve IP-telefonije in s tem poenotenje tehničnih rešitev na področju stacionarnih govornih komunikacij med SV in drugimi deležniki na ministrstvu za obrambo, ki so na storitve IP-telefonije že prešli. Izhodiščna vrednost projekta je ocenjena na 2,4 milijona evrov z DDV.

Poleg tega je vlada v veljavnem načrtu razvojnih programov spremenila izhodiščno vrednost projekta izgradnje objekta za povečanje odpornosti in neprekinjeno delovanje. Cilj investicije je izgradnja objekta ministrstva za obrambo za povečanje odpornosti in zagotovitev neprekinjenega delovanja na Vojkovi cesti v Ljubljani. Na podlagi investicijskega programa se povečuje vrednost investicije za 30,7 odstotka od prvotne izhodiščne vrednosti na novo vrednost, ki znaša 8,5 milijona evrov z DDV.