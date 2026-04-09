Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
14.59

Četrtek, 9. 4. 2026, 14.59

Velika Britanija mesec dni sledila trem ruskim podmornicam

ruska podmornica | Foto Reuters

Britanska vojska je okoli mesec dni sledila trem ruskim podmornicam, ki naj bi izvajale tajno operacijo v bližini podmorskih kablov in cevovodov severno od britanske obale, je danes sporočil britanski obrambni minister John Healey. Dodal je, da so podmornice zapustile območje in da ni dokazov, da bi poškodovale podmorsko infrastrukturo.

"Napotil sem naše oborožene sile, da sledijo in odvračajo kakršnokoli zlonamerno dejavnost teh plovil," je na novinarski konferenci povedal John Haeley in dodal, da so pri operaciji britanskih sil sodelovale tudi druge zaveznice, med njimi Norveška.

"Naše oborožene sile so jim jasno dale vedeti, da jih spremljamo, da njihovi premiki niso tajni, kot je to načrtoval (ruski) predsednik (Vladimir) Putin, in da je bil njihov poskus tajne operacije razkrit," je zagotovil obrambni minister.

Britanske sile so nadzirale rusko napadalno podmornico razreda Akula in dve specializirani podmornici, ko so po navedbah ministra plule "v in okoli širših britanskih voda", poroča francoska tiskovna agencija AFP. 

John Haeley | Foto: Reuters Foto: Reuters

Napadalna podmornica je verjetno delovala kot vaba in naj bi odvračala pozornost od drugih dveh plovil, ki sta zasnovani za "nadzor podvodne infrastrukture v mirnem času in njenem sabotiranju v primeru konflikta", je še pojasnil Haeley. Kritičen je bil do tovrstnih dejavnosti ruskih sil in zagotovil, da bo vsak poskus poškodovanja podvodne infrastrukture imel resne posledice.

Healey se je na novinarski konferenci prav tako odzval na kritike časnika Daily Telegraph, češ da London ni v zadostni meri preprečil plovbe ladij, ki so del t. i. ruske flote v senci, v britanskih vodah.

"Imamo vojaške možnosti in smo pripravljeni (...) zaustaviti plovila flote v senci," je dejal in dodal, da je Rusija tudi zaradi pritiska Velike Britanije spremenila pot svojih plovil oziroma le te spremlja z lastnimi bojnimi ladjami.

