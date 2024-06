Na sredozemskem otoku kar 42 stopinj Celzija: borijo se sušo in pomanjkanjem vode

Ciper se te dni sooča z vročinskim valom in sušo. Vremenoslovci za danes napovedujejo, da se bo živo srebro na otoku povzpelo do 42 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem ko naj bi v prestolnici Nikozija danes namerili do 42 stopinj Celzija, bo v obalnih predelih malenkost hladneje, saj napovedujejo do 37 stopinj Celzija.

Zdravniki svarijo, naj starejši in osebe z respiratornimi težavami raje ostanejo doma.

Vse več skrbi povzročajo vodne rezerve

Zaradi nenavadno suhe zime na otoku vse več skrbi povzročajo tudi vodne rezerve. Rezervoarji so napolnjeni le do 42 odstotkov, lani junija so bili napolnjeni do 66 odstotkov, poročajo ciprski mediji.

Vremenoslovci opozarjajo, da sta suša in vročinski val, ki bo predvidoma trajal do petka, delno posledica podnebnih sprememb.