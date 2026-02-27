Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
27. 2. 2026,
7.54

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
strah voda ulica poplave Bali pitoni kača

Petek, 27. 2. 2026, 7.54

33 minut

Strah in trepet: po poplavljenih ulicah plavajo pitoni #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Zaradi poplav se lahko v urbanih naseljih znajdejo tudi živali, ki običajno bivajo daleč od ljudi. To se v teh dneh dogaja na Baliju, ki so ga prizadele uničujoče poplave. V mesto so priplavali pitoni, in čeprav niso strupeni, se mnogi teh kač, ki lahko zrastejo do pet metrov v dolžino, pošteno bojijo. Na videoposnetkih ljudje kričijo, neka ženska pa kači celo skuša pomagati.

Po obsežnih poplavah na Baliju je pitone voda odnesla iz njihovih habitatov, prebivalci pa se zdaj poleg odpravljanja škode borijo še s temi kačami, ki plavajo po ulicah. 

Pitoni so večinoma odlični plavalci in že pogled nanje mnoge prestraši, kot je slišati tudi na videoposnetkih.

V številnih objavah na družbenih omrežjih pitoni plavajo po poplavljenih ulicah, na enem pa je tudi ženska, ki se na prvi pogled s kačo bori in se pred njo brani, vendar ji v resnici skuša pomagati. 

"Naravne nesreče, kot so ekstremne vremenske razmere, poplave, zemeljski plazovi, potresi, vulkanski izbruhi in cunamiji, se redno dogajajo. Močno deževje lahko povzroči obilne poplave na urbanih območjih, tako kot se je zgodilo na Baliju in širšem območju Džakarte. Promet je zelo oviran, hoja in vožnja po poplavljenih območjih sta nevarni. Vremenske razmere se lahko v deževnem obdobju izredno hitro spreminjajo," so navedle lokalne oblasti.

Močno deževje, ki je trajalo več dni, je poplavilo območja na Baliju. Na ulici pa se znajde tudi kakšen piton. | Foto: Reuters Močno deževje, ki je trajalo več dni, je poplavilo območja na Baliju. Na ulici pa se znajde tudi kakšen piton. Foto: Reuters

Pitoni niso strupeni, vendar so zaradi svoje velikosti pri mnogih nepriljubljeni. Odvisno od vrste lahko zrastejo do pet metrov v dolžino.

kača, mrežasti piton, Guinessov rekord
Novice Nedavno odkritje: mrežasti piton v Guinessovi knjigi kot najdaljša kača na svetu #video
Kobra
Novice Pevka umrla po ugrizu kače. V bolnišnici ji niso mogli pomagati, saj niso imeli protistrupa.
Modras
Novice Lovci morali prekiniti lov: naleteli so na več modrasov, eden je visel z veje
Kača v Srbiji na snegu
Novice Prav vidite. Kača na snegu presenetila sprehajalce.
strah voda ulica poplave Bali pitoni kača
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.