Strah in trepet: po poplavljenih ulicah plavajo pitoni #video

Zaradi poplav se lahko v urbanih naseljih znajdejo tudi živali, ki običajno bivajo daleč od ljudi. To se v teh dneh dogaja na Baliju, ki so ga prizadele uničujoče poplave. V mesto so priplavali pitoni, in čeprav niso strupeni, se mnogi teh kač, ki lahko zrastejo do pet metrov v dolžino, pošteno bojijo. Na videoposnetkih ljudje kričijo, neka ženska pa kači celo skuša pomagati.

Po obsežnih poplavah na Baliju je pitone voda odnesla iz njihovih habitatov, prebivalci pa se zdaj poleg odpravljanja škode borijo še s temi kačami, ki plavajo po ulicah.

Pitoni so večinoma odlični plavalci in že pogled nanje mnoge prestraši, kot je slišati tudi na videoposnetkih.

V številnih objavah na družbenih omrežjih pitoni plavajo po poplavljenih ulicah, na enem pa je tudi ženska, ki se na prvi pogled s kačo bori in se pred njo brani, vendar ji v resnici skuša pomagati.

🚨 JUST IN: Frightening moment massive snake swims through flooded Bali street as heavy rains cause chaos on tourist island! 🚨



Viral video shows a huge python gliding through knee-deep floodwaters on a main road in Bali (likely Ubud or Denpasar area) amid torrential monsoon… pic.twitter.com/tXZWcv5opg — The scoop stateside (@ScoopStateside) February 24, 2026

"Naravne nesreče, kot so ekstremne vremenske razmere, poplave, zemeljski plazovi, potresi, vulkanski izbruhi in cunamiji, se redno dogajajo. Močno deževje lahko povzroči obilne poplave na urbanih območjih, tako kot se je zgodilo na Baliju in širšem območju Džakarte. Promet je zelo oviran, hoja in vožnja po poplavljenih območjih sta nevarni. Vremenske razmere se lahko v deževnem obdobju izredno hitro spreminjajo," so navedle lokalne oblasti.

Močno deževje, ki je trajalo več dni, je poplavilo območja na Baliju. Na ulici pa se znajde tudi kakšen piton. Foto: Reuters

Pitoni niso strupeni, vendar so zaradi svoje velikosti pri mnogih nepriljubljeni. Odvisno od vrste lahko zrastejo do pet metrov v dolžino.