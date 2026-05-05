Svarilo hrvaškega premierja, ki zadeva tudi številne Slovence

Hrvaški premier Andrej Plenković je turistični sektor danes pozval k razumnemu oblikovanju cen. Pred prihajajočo poletno turistično sezono bodo prav te ključno vplivale na obisk, je opozoril na seji sveta za upravljanje razvoja turizma.

Na peti seji sveta za upravljanje razvoja turizma v Zagrebu so se danes zbrali najvišji predstavniki hrvaške vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti, turističnega sektorja in gospodarstva. Namen srečanja je bil uskladiti politike in ukrepe za razvoj turizma ter obravnavati ključne izzive panoge s cenovno konkurenčnostjo v ospredju.

Plenković: To je najpomembnejše vprašanje v naslednjih mesecih

"Prvo sporočilo, ki ga ponavljamo že tretjo sejo zapored pred turistično sezono, je razumno oblikovanje cen. To je edino, najpomembnejše vprašanje, ki bo vplivalo na to sezono," je dejal premier Andrej Plenković na začetku seje.

Spomnil je, da je bila inflacija po podatkih hrvaškega državnega statističnega urada aprila na letni ravni 5,8-odstotna, in posvaril pred rastjo cen storitev, ki bi lahko dodatno spodbudila inflacijo.

Kriza bi lahko bila za sosede tudi priložnost

Plenković je opozoril tudi na globalno rast cen letalskih vozovnic zaradi zaostritve krize na Bližnjem vzhodu, v čemer pa hrvaški premier vidi tudi priložnost. "Prihaja do preusmerjanja povpraševanja z območij bližje konfliktu proti Evropi, kar je priložnost, da del turistov pritegnemo na Hrvaško," je dejal. Za to bosta po njegovih besedah ključni cenovna in kakovostna konkurenčnost, saj bi turiste k sebi lahko pritegnile tudi druge sredozemske države.

Minister: konkurenca znižuje marže

Enako meni hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina, ki že dalj časa opozarja na pomen cenovne konkurenčnosti, danes pa je poudaril tudi, da konkurenčne države znižujejo marže po celotni vrednostni verigi, kar bi morala storiti tudi Hrvaška.

Na Hrvaškem so od začetka leta zabeležili 2,3 milijona evrov prihodov in 6,5 milijona nočitev, kar je za tri oziroma 1,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Plenković je dozdajšnji turistični promet ocenil kot zelo dober, pri tem pa posebej izpostavil petodstotno rast števila prihodov v celinskem delu države.