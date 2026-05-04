Kar 27 % otrok izpostavljenih pasjim glistam – posledica razširjenosti zajedavcev pri psih brez redne zaščite?

Življenje s hišnimi ljubljenčki je polno lepih dogodkov – od jutranjih pozdravov z mahajočim repom do večernih objemov na kavču. A tam, kjer so tačke, dlaka in radovedni gobčki, se pogosto skrivajo tudi bolhe, klopi in drugi s prostim očesom nevidni zajedavci, ki lahko vplivajo na zdravje živali in celotne družine.

Kako se živali okužijo z zajedavci?

Psi in mačke so zelo radovedne živali. Radi raziskujejo gozdove, sosednje vrtove in travnike, kjer lahko pridejo v stik z različnimi notranjimi in zunanjimi zajedavci.

Okužbi z zunanjimi zajedavci, kot so bolhe in klopi, se težko povsem izognejo, saj se živali z njimi lahko srečajo v mestu in na podeželju. Dokazano je, da je pri skrbnikih hišnih ljubljenčkov tveganje za stik s klopi večje – neprisesani klopi se lahko prenesejo z živali na skrbnika, oba pa lahko ugrizne ista vrsta klopov. Ti prenašajo nevarne bolezni, kot so borelioza, anaplazmoza in babezioza. Najpogostejši simptomi okužbe pri živalih so praskanje, grizenje, pordela koža, nemir, srbenje in stresanje z glavo.

Živali svet raziskujejo predvsem z gobčkom, zato pogosto pridejo v stik tudi z notranjimi zajedavci, kot so trakulje in gliste. Ti izčrpavajo organizem živali, povzročajo prebavne in druge zdravstvene težave, v nekaterih primerih pa se lahko prenesejo tudi na človeka. Bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi, so zoonoze. Zelo pogoste so toksokaroza (povzročajo jo gliste Toxocara), ehinokokoza (povzročajo jo trakulje Echinococcus) in okužba s pasjo trakuljo (Dipylidium caninum). Najpogostejši simptomi okužbe pri živalih so driska, bruhanje, dlaka brez leska, gliste v iztrebkih, kašelj in srbenje zadnjika.

Nevarnost okužbe za ljudi

Več kot 60 % najpogostejših zunanjih in notranjih zajedavcev, ki jih imajo živali, se prenaša tudi na ljudi, saj so hišni ljubljenčki pogosto v tesnem stiku z nami (spijo na kavču in v postelji, jih božamo, se z njimi igramo). Okužbe z zajedavci lahko pri ljudeh povzročajo resne zdravstvene zaplete, zato je redna zaščita živali pomembna. Posebno ogroženi so otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

Ali ste vedeli?

Med 20 % in 100 % psov ter do 45 % mačk se vsaj enkrat v življenju okuži z notranjimi zajedavci (glistami, trakuljami). (1)

ter do se vsaj enkrat v življenju okuži z notranjimi zajedavci (glistami, trakuljami). (1) Kar 27 % otrok pride v stik s pasjimi glistami Toxocara canis, kar je najverjetneje posledica razširjenosti zajedavcev pri psih, ki niso redno in ustrezno zaščiteni.

pride v stik s pasjimi glistami Toxocara canis, kar je najverjetneje posledica razširjenosti zajedavcev pri psih, ki niso redno in ustrezno zaščiteni. V 38 % vzorcev pasjih iztrebkov na javnih površinah v Ljubljani so našli jajčeca trakulj Echinococcus in drugih zajedavcev. (2)

pasjih iztrebkov na javnih površinah v Ljubljani so našli jajčeca trakulj Echinococcus in drugih zajedavcev. (2) 92 % anketiranih skrbnikov svojim psom daje zaščito pred bolhami, vendar jih samo 33 % to dela redno vse leto. (3)

Kako poskrbeti, da bodo objemi z živaljo varni za družino?

Nedavna analiza, narejena v skladu z veterinarskimi smernicami ESCCAP v Sloveniji, je pokazala, da je kar pri 95 % vseh hišnih živalih tveganje za okužbo z notranjimi zajedavci veliko. To pomeni, da bi njihovi skrbniki morali vsaj 4- do 12-krat na leto poskrbeti za razglistenje.

S celostnim pristopom – kombinacijo zdravil in redno zaščito – lahko dobro poskrbimo za varnost svojih kosmatincev, posredno pa tudi za svojo varnost. Veterinarske smernice priporočajo redno zaščito pred zunanjimi in notranjimi zajedavci.

Za varno sobivanje s hišnimi ljubljenčki izberite Krkino zaščito, ki je na voljo pri veterinarju in v lekarni.

Redno dajanje zdravil proti zajedavcem živalim omogoča bolj kakovostno življenje, skrbnikom pa varnejše sobivanje z njimi. Več strokovnih nasvetov in uporabnih napotkov za celostno skrb za živali lahko preberete na oduhljadorepa.com.

Članek obravnava izdelke brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

