Oven

Danes se boste v celoti posvetili dogajanju na službenem področju. S sodelavci ali nadrejenimi boste sklenili tudi nek ugoden kompromis, ki vam utegne v prihodnosti še kako služiti. Pred vami je uspešen dan, kljub temu pa ne pozabite na svoje najbližje. Pazite, da boste držali obljube.

Bik

Polotilo se vas bo nezadovoljstvo, vendar ga boste s pomočjo prijateljev in domačih uspešno prebrodili. Najbolj vam bodo pomagali pogovori z vašimi najbližjimi, zato se nikar ne zapirajte vase. V drugi polovici dneva bo ozračje precej bolj primerno, saj boste občutili mir in zadovoljstvo.

Dvojčka

Dopoldne boste bolj zagnani, popoldne pa bolj naveličani in skeptični. Skušajte si načrtovati dan v skladu s tem. Nikakor si ne odlagajte kakšnih pomembnih ali zahtevnih stvari na večerne ure, saj bo takrat vaš občutek za odgovornost zelo v ozadju, pa tudi natančni ne boste.

Rak

Na poslovnem področju boste zelo uspešni, seveda pa bo zato tudi finančna situacija sčasoma boljša. Pri poslih z bližnjo osebo se bo pokazalo, da sta uspešen par. Osebi, ki vas že nekaj časa bremeni z nasveti, se boste danes uprli, saj tega ne morete več prenašati. Postavite se zase.

Lev

Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. Izredno delovno bo.

Devica

Nekomu se boste zdeli izjemno privlačni. Če ste vezani ali pa ste pred kratkim začeli neko novo ljubezensko razmerje, pričakujte, da bo izjemno pestro. Vsi, ki ste v razmerju že precej časa, pa pričakujte, da boste nekoliko v dvomih, zlasti če odziv partnerja ne bo tako ljubeč in strasten, kot pričakujete.

Tehtnica

Vplivna oseba vam lahko pomaga. Vzpostavite stik z njo, saj vam lahko omogoči boljšo prihodnost in finančno varnost. Če razmišljate o menjavi dela, je sedaj čas, da pomislite na vse osebe, na katere se lahko obrnete. Razmišljali boste o preteklosti. Čutili boste, da pretekle odločitve niso bile najpametnejše.

Škorpijon

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu.

Strelec

Znanstveno delo, raziskovanje in zbiranje informacij ter vse oblike komunikacije bodo pod ugodnim zvezdnim vplivom, tako kot tudi vsi posli. Zvezde vas bodo obsipale s šarmom, poudarile bodo vašo lepoto in osebnost. Možno pa, da se bo pojavila napetost, ki bo posledica vašega truda.

Kozorog

Danes si boste privoščili malo luksuza, morda večerjo v dvoje. Če načrtujete nakup pohištva, se držite znotraj načrtovanih finančnih okvirjev. V kolikor pa razmišljate o oddaji nepremičnine, se pozanimajte, kako to učinkovito storiti in krenite v akcijo. Lahko bi kar precej zaslužili.

Vodnar

Dobri odnosi z družino in prijatelji vas bodo navdajali z blaginjo v vašem zasebnem življenju. Domače obveznosti bodo danes visoko na spisku opravil. Sicer bi bila odločitev o izletu v neznano danes bolj prava, vendar se prepustite trenutnemu navdihu in počutju. V vsakem primeru je pred vami prijeten dan.

Ribi

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.