Bizi objavil finančne podatke slovenskih podjetij za leto 2023

Poslovni asistent Bizi je objavil finančne podatke slovenskih podjetij za leto 2023. Za slovenska podjetja so na voljo aktualni podatki o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnji, povprečni plači ter drugi zanimivi podatki. Bizi razkriva tudi podatke o stanju slovenskega gospodarstva. V letu 2023 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 27 tisoč novih pravnih oseb, 21 tisoč podjetij pa je zaprlo svoja vrata.

Podatki, ki razkrivajo, v kakšni finančni kondiciji je podjetje

Poslovni asistent Bizi je objavil aktualne poslovne in finančne podatke za leto 2023. Novi finančni podatki razkrivajo čiste prihodke od prodaje in čisti dobiček ali izgubo podjetja, EBITDA, EBITDA-stopnjo, kazalnike, ki kažejo spremembo poslovnega izida glede na preteklo leto, čisto donosnost kapitala (ROE), podatke o sredstvih in kapitalu, število zaposlenih in povprečno mesečno plačo na zaposlenega v podjetju, svežo bonitetno oceno ter številne druge kazalnike. Hkrati v bogati bazi ostajajo finančni podatki preteklih let, zato lahko uporabniki zlahka primerjajo poslovanje posameznega podjetja med leti.

Poleg finančnih podatkov so za vsako slovensko podjetje na Biziju objavljeni tudi kontaktni podatki, predstavitev podjetja, informacije o tem, kdo so ključne osebe v podjetju in kdo so njegovi ustanovitelji, kolikšen je njihov delež v podjetju in zgodovina vodilnih v podjetju za deset let nazaj.

Prav tako so zbrani podatki o višini sredstev, ki jih podjetje mesečno prejme od posameznih proračunskih uporabnikov. Foto: Bizi

Leta 2023 v Sloveniji ustanovljenih 27.318 novih podjetij

Po Bizijevih podatkih je bilo v Sloveniji lani ustanovljenih 27.318 novih pravnih oseb. Od tega jih trenutno posluje še 21.056. Največ jih je bilo ustanovljenih v osrednjeslovenski regiji, sledita podravska in savinjska regija, najmanj pa jih je bilo v zasavski regiji. V primerjavi z letom 2022 je bilo leta 2023 ustanovljenih 903 več pravnih oseb (triodstotno povečanje), letos pa je bilo v prvih štirih mesecih ustanovljenih 9.951 podjetij, največ marca (2.677 podjetij), najmanj pa februarja (2.235 podjetij).

Leta 2023 je bilo izbrisanih 21.423 pravnih oseb. V primerjavi z letom prej to pomeni sedem odstotkov več izbrisanih podjetij. Največ jih je bilo izbrisanih v osrednjeslovenski, podravski in obalno-kraški regiji, najmanj pa v zasavski regiji. V prvih štirih mesecih letos je prenehalo poslovati 6.554 pravnih oseb, kar je za dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Največ jih je zaprlo svoja vrata marca 2024, in sicer kar 1.829.

Foto: Bizi

Orodja za pomoč pri poslovanju s poslovnimi partnerji

Bizi je namenjen tako podjetnikom kot zaposlenim v prodaji, marketingu, financah, računovodstvu ter tudi novinarjem. Ponuja številna orodja, ki pomagajo analizirati trg in proučiti izbrano podjetje. Napredno iskanje omogoča izbiro podjetij na podlagi točno določenih kriterijev (na primer dejavnost, pravni status, velikost podjetja, financiranje iz proračuna, informacije o objavi sodišč in informacije o tem, ali ima podjetje morda blokiran tekoči račun), analizo trgov, oblikovanje portfelja, primerjavo podjetij in prenos bonitetnega poročila.

S pomočjo Bizijevega obveščevalca si je mogoče nastaviti tudi obveščanje o vseh kritičnih dogodkih in drugih pomembnih spremembah pri izbranih podjetjih. Obvestila uporabnik prejme na izbrani e-naslov ali telefonsko številko.