Celjani odpihnili Muro, Sešlar do veličastnega niza s panenko!

Ko so Celjani pod taktirko Alberta Riere suvereno osvojili jesenski naslov, zasledovalci pa so si priigrali visok zaostanek, je marsikdo pomislil, da je boj že odločen. Nenaden odhod je resda prebudil optimizem v očeh številnih tekmecev. Poraz Celja v Stožicah (1:3) je navijače Maribora, Kopra in Olimpije navdal z upanjem, da bi lahko pomlad postregla s preobratom na vrhu lestvice, a so jim Celjani pod taktirko Ivana Majevskega poslali odločen odgovor. Muro so v 22. krogu nadigrali s 5:1 in povišali že tako občutno prednost pred tekmeci. Vijolice in kanarčki bodo na delu danes, v ponedeljek se bosta spopadla Bravo in Aluminij, zmaji pa v tem krogu zaradi izstopa Domžal počivajo.

1. SNL, 22. krog:

Sobota, 14. februar:

Vodilni Celjani so v tej sezoni izgubili le dvakrat. Enkrat je ostal praznih rok Albert Riera, ki je klub vodil na 19 tekmah, enkrat pa je izgubil tudi njegov naslednik Ivan Majevski, ki je za zdaj vodil Celje na treh tekmah. Zanimivo je, da je Riera svoj drzen načrt, kako postati slovenski prvak brez enega samcatega poraza, neslavno opustil po gostovanju v Murski Soboti.

V knežjem mestu sta se v trenerskih vlogah prvič v 1. SNL pomerila Darjan Slavic in Ivan Majevski. Belorus je bil uspešnejši. Foto: Jure Banfi

Sredi jeseni je ostal praznih rok (1:2), a so takrat Celjani tekmovali z bistveno drugačno Muro, pri kateri je v konici napada izstopal nekdanji grof Dario Vizinger. Spomladi je drugače, saj se je Hrvat preselil v Ljudski vrt, tako da je bila obramba Celja deležna manj nevarnosti. Nadaljevala je izjemen niz,in še sedmič zapored doma ugnala Muro.

Kenan Kurtović je v 42. minuti izenačil na 1:1. Foto: Jure Banfi

Dvoboj v Celju je ponudil zelo razburljivo dogajanje zlasti v zadnjih minutah prvega polčasa. Začelo se je z ekspresno menjavo celjskega vratarja. 20-letni Luka Kolar, ki je zaradi mladosti zadostil pravilu o obveznem začetku dvoboja z mladim slovenskim igralcem, kateri bi lahko kandidiral za nastop v izbrani vrsti do 21 let, je že v prvi minuti odstopil mesto tri leta starejšemu prvokategorniku Žanu Luku Lebanu.

Dvoboj je sprva potekal po notah gostiteljev, v 16. minuti je Mario Kvesić popeljal grofe v vodstvo z 1:0, a je nato 19-letni Kenan Kurtović, nekdanji up celjskega kluba, z izjemnim strelom z razdalje izenačil na 1:1 in potrdil zakon bivšega.

Prekmurci pa se niso dolgo veselili izenačenja. Hamza Ljukovac je naivno prejel še drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, v zadnjih sekundah prvega polčasa pa je Ivica Vidović izkoristil nezbranost gostujoče obrambe. Po akciji, ki jo je začel Svit Sešlar, je z neposredne bližine popeljal Celjane v vodstvo z 2:1.

Sešlar zadel še četrtič zapored

Svit Sešlar je zapravil prvo najstrožjo kazen, v drugo pa je bil natančen. Mrežo Mure je zatresel z drzno panenko. Foto: Reuters

Litovec Armandas Kučys je bil v 52. minuti najvišji v skoku in povišal prednost Celja na 3:1, le nekaj minut pozneje je zadel v polno še njegov rojak Artemijus Tutyškinas, a je bil nato zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaj. Mura je povsem popustila, Celjani pa bi lahko kmalu povišali prednost, ko je Faad Sana igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Svit Sešlar je prevzel odgovornost, a je njegovo namero prebral Nejc Dermastja.

Vseeno pa se je povratniku v celjski dres ponudila še ena priložnost. V 75. minuti so Celjani izvedli še en kazenski strel, ko je Sana storil prekršek nad Rudijem Požegom Vancašem, tokrat pa je bil Sešlar suveren. Izkazal se je s panenko, atraktivno zatresel mrežo Mure in tako nadaljeval izjemen niz, saj se je vpisal med strelce še na četrti zaporedni tekmi, odkar se je iz Turčije vrnil v svoje rojstno mesto.

Mura kar brez dveh, Kučys zadel še enkrat

Mura se je v 80. minuti znašla v dodatnih težavah. Nejc Ajhmajer, pred leti tudi nogometaš Celja, si je za grobi prekršek nad Juanjom Nietom prislužil rdeči karton, tako da so imeli gostje kar dva igralca manj. Vodilni klub 1. SNL je to zlahka izkoristil. V sodnikovem podaljšku je Kučys z drugim zadetkom na srečanju postavil končni rezultat 5:1 in poskrbel za zelo uspešno generalko Celja pred evropskim gostovanjem na Kosovu proti Driti. Tudi Litovec je tako kot Sešlar v spomladanskem delu dosegel že štiri zadetke, oba skupaj pa sta na najboljši možen način zamenjala Franka Kovačevića in Danijela Šturma.

Tako Armandas Kučys kot tudi Svit Sešlar sta v spomladanskem delu dosegla že štiri zadetke. Foto: Jure Banfi

Celje in Mura sta pred leti zgradila posebno rivalstvo. Grofje so svoj ambiciozen projekt, ki je vključeval željo po prevladi v slovenskem nogometnem okolju, nadgradili s tem, da so pripeljali dobršen del Murine šampionske generacije. To je takrat razjezilo privržence Mure, ki so na gostovanja v Celje zaradi tega prihajali še toliko bolj motivirani in večkrat prekrižali načrte bogatejšemu tekmecu. A sčasoma se je barka Mure vse bolj potapljala. Nastopilo je obdobje, ko se je klub znašel v finančnih težavah ter si lahko privoščil bistveno manj kot v najbolj zlatih in uspešnih letih delovanja pod taktirko Anteja Šimundže.

V tej sezoni gre Muri tako slabo, da je po izstopu Domžal na repu razpredelnice, tako da ji, vsaj tako gre soditi po položaju na lestvici, ne uide krčevit boj za obstanek s Primorjem. Po zadnjem domačem razočaranju, gladkem porazu z Aluminijem (0:3), je Mursko Soboto zapustil še športni direktor Grega Ciglar, zdaj pa je v mreži črno-belih v Celju odjeknila še petarda (1:5).

Ajdovščina usodna za "vijoličnega" Cesarja

Boštjan Cesar je kot trener Maribora največje razočaranje doživljal na gostovanjih pri Primorju. Foto: Aleš Fevžer Nedeljski spored prinaša dve tekmi. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri v Ajdovščini. To je prizorišče, ki je bilo v prejšnji sezoni usodno za Boštjana Cesarja. Zdajšnji selektor slovenske reprezentance je dvakrat izgubil v prestolnici burje, tam pa je zapravljal dragoceno zaupanje vodstva in tako zapustil Maribor bistveno prej, kot je nameraval.

Vijolice prihajajo po vse tri točke. Kaj drugega si niti ne smejo privoščiti, če želijo še naprej kandidirati za prvo mesto. Trener Feđa Dudić je prebudil moštvo, Sheyi Ojo in David Pejičić za predstave dobivata visoke ocene, zimska novinca Dario Vizinger in Kai Cipot pa sta vse bližje prvemu zadetku, ki bi jima zagotovo vlil še dodatnih moči. Ker se počasi, a vztrajno vrača tudi kralj strelcev Benjamin Tetteh, bi lahko navijači Maribora v nadaljevanju sezone večkrat prihajali na svoj račun.

Pomemben izpit zrelosti, česa so resnično zmožni, prinaša neugodno gostovanje v Ajdovščini, kjer bodo imeli opravka z varovanci Milana Anđelkovića, ki nujno potrebujejo točke v boju za "odrešilno" osmo mesto. Prvič po vrnitvi v Slovenijo bo lahko novopečeni član Primorja Macky Bagnack, sicer nekdanji branilec Olimpije, obujal spomine na večne derbije.

David Pejičić se je vpisal med strelce za Maribor na dveh zaporednih tekmah. Foto: Jure Banfi

Ob 17.30 se bosta na Bonifiki udarila Koper in Radomlje. Gostitelji bodo lahko znova računali na Josipa Iličića, ki so ga pogrešali v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu.

V tem krogu Olimpija počiva, saj bi se morala pomeriti z Domžalami. Vseeno se bo prvoligaški nogomet igral tudi v Stožicah. V ponedeljek se bosta v zadnji tekmi 22. kroga pomerila soseda na lestvici Bravo in Aluminij. Ljubljanski klub je v zelo skromnem nizu. V letu 2026 ni osvojil še niti točke. Če bo nadaljeval negativni trend, bi lahko padel v spodnjo polovico razpredelnice, kar se mu ni zgodilo že dolgo.

