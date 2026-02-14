Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Š. L.

Sobota,
14. 2. 2026,
20.25

Osveženo pred

17 minut

Borussia Dortmund RB Leipzig Bayer Leverkusen Bayern München Bundesliga nemško prvenstvo Eintracht Frankfurt Albert Riera

Sobota, 14. 2. 2026, 20.25

17 minut

Nemško prvenstvo, 22. krog

Riera navdušil Nemce in poslal sporočilo Bayernu, Kane vstopil v klub 500

Avtorji:
R. P., Š. L.

Albert Riera | Albert Riera prvič vodi Eintracht na domači tekmi v Frankfurtu. | Foto Reuters

Albert Riera prvič vodi Eintracht na domači tekmi v Frankfurtu.

Foto: Reuters

Donedavni trener Celja in ''nesojeni'' kandidat za selektorja Slovenije Albert Celja je v 22. krogu prvič vodil Eintracht v nemški bundesligi na domačem stadionu v Frankfurtu. Španec se je izkazal. Varovance je popeljal do visoke zmage nad Borussio Mönchengladbach (3:0). Borussia Dortmund je v petek s 4:0 nadigrala Mainz in zaostanek za vodilnim Bayernom prepolovila na tri točke. Bavarci, ki so se med tednom v pokalu uvrstili med štiri najboljše, so rumeno-črnim odgovorili z zanesljivo gostujočo zmago nad Werderjem (3:0) ter vrnili prednost na +6. V prihodnjem krogu bo Bayern gostil Rierov Eintracht.

Harry Kane
Sportal Zadnjo polfinalno vstopnico si je prislužil Bayern

To je bil domači debi kot iz sanj. Albert Riera je svojo pot v Nemčiji začel z remijem pri Unionu v Berlinu. Od zmage je bil oddaljen le nekaj minut (1:1), osem dni pozneje pa jo je le dočakal. Navijače Eintrachta je spravil v dobro voljo na razprodanem domačem stadionu v Frankfurtu (59.500 gledalcev), kjer so njegovi varovanci prepričljivo ugnali Borussio Mönchengladbach (3:0).

Španec je navdušil Nemce, Eintracht je zmagal prvič po dveh mesecih, za dodatno zadovoljstvo ljubiteljev nogometa v Frankfurtu pa je poskrbel podatek, da je ostala mreža Eintrachta nedotaknjena. Odkar je prišel, se je namreč spopadel tudi z izzivom, da skuša popraviti učinkovitost obrambe, ki je v tej sezoni prejela že 46 zadetkov, kar je drugi najslabši učinek v tekmovanju. Večkrat se je zatresla le mreža Heidenheima (47).

Ansgar Knauff je v Frankfurtu postavil končni rezultat 3:0. | Foto: Guliverimage Ansgar Knauff je v Frankfurtu postavil končni rezultat 3:0. Foto: Guliverimage

Čeprav so gostje v prvem polčasu sprožili neprimerno več strelov na vrat (12:4), so bili za razliko od gostiteljev izrazito nenatančni. Za Eintracht so zadeli v polno Nathaniel Brown (24. minuta), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (34. minuta) in Ansgar Knauff (75. minuta). Amaimouni-Echghouyab, ki je prišel pozimi iz druge ekipe Hoffenheima (tretja liga), je zaigral prvič v elitni bundesligi od prve minute, Eintracht se je z osmo zmago v tej sezoni povzpel na sedmo mesto, v prihodnjem krogu pa ga čaka zahtevno gostovanje pri vodilnem Bayernu.

Bayern spet pri +6, Kane že pri 26 zadetkih

Harry Kane je znova blestel v dresu Bayerna. Na gostovanju v Bremnu je zadel dvakrat. | Foto: Reuters Harry Kane je znova blestel v dresu Bayerna. Na gostovanju v Bremnu je zadel dvakrat. Foto: Reuters Vodilni Bayern je v začetku koledarskega leta s prvim porazom v sezoni in enim neodločenim izidom ponudil nekaj upov tekmecem, a je zdaj spet na starih tirih. Novo visoko zmago je dosegel pri Werderju, ekipi z dna lestvice, največ zaslug za uspeh pa ima Harry Kane. Zvezdnik Bavarcev je zadel dvakrat v dveh minutah, prvič z bele točke, drugič z roba kazenskega prostora, zadnji gol je dodal Leon Goretzka. Za Kana sta bila to že zadetka številka 25 in 26 v tej sezoni bundeslige.

Hkrati pa je Anglež dosegel tudi mejnik 500 golov v karieri. "Seveda sem ponosen na 500 zadetkov. Ampak to je bilo trdo delo. Zaradi tega sem vesel, da sem dosegel ta mejnik," je dejal Kane, ki je v dresu Bayerna na 131 tekmah zbral 126 zadetkov.

Tudi Hoffenheim je po visokem porazu z Bayernom v prejšnjem krogu spet zmagal in ostal na tretjem mestu lige ter v boju za ligo prvakov. Tokrat je s 3:0 premagal Freiburg in dosegel osmo zaporedno domačo zmago.

Bayer Leverkusen je bil prav tako prepričljiv, po 4:0 proti St. Pauliju je skočil na začasno četrto mesto. Zadeli so Jarell Quansah (13.), Patrik Schick (14.), Edmond Tapsoba (52.) in Ernest Poku (78.) Hamburger SV je tesno s 3:2 premagal Union Berlin. V soboto zvečer je Stuttgart premagal Köln s 3:1 in se povzpel na četrto mesto. Za zmago sta v končnici, potem ko je Köln v 79. minuti izenačil, z zadetkoma poskrbela Deniz Undav in Ermedin Demirović, slednji je zadel drugič na tekmi.

Borussia Dortmund je v petek kar s 4:0 ugnala Mainz. | Foto: Reuters Borussia Dortmund je v petek kar s 4:0 ugnala Mainz. Foto: Reuters

Borussia Dortmund je pot do zmage proti Mainzu v petek tlakovala že v prvem polčasu, ki ga je dobila s 3:0. Dvakrat se je med strelce vpisal Serhou Guirassy (10., 42.), enkrat pa je v polno meril Maximilian Beier. Za piko na i je avtogol v 84. minuti dosegel še Dominik Kohr in postavil končnih 0:4.

Nemško prvenstvo, 22. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Lestvica

Najboljši strelci:

26 – Kane (Bayern)
13 – Diaz (Bayern)
11 – Guirassy (Borussia Dortmund), Undav (Stuttgart)
10 – Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Amiri (Mainz), Kramarić (Hoffenheim)
– Baumgartner (Leipzig), Burkardt (Eintracht)
– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Beier (Borussia Dortmund), Demirović (Stuttgart), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Schick (Bayer)
...

 
Luis Diaz
Sportal Hrvat z zadetkom razjezil Bayern, nato je počila petarda
Borussia Dortmund RB Leipzig Bayer Leverkusen Bayern München Bundesliga nemško prvenstvo Eintracht Frankfurt Albert Riera
Ne spreglejte
