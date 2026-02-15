Robert Hrgota opisal, kaj je Domnu Prevcu odprlo pot do zlate olimpijske medalje

Domen Prevc je na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu osvojil posamično olimpijsko zlato, trener Robert Hrgota pa je po tekmi priznal, da v slovenskem taboru po prvi seriji niso kalkulirali, ali lahko premagajo vodilnega Japonca Rena Nikaida, ampak so se ukvarjali predvsem z vprašanjem, kako naj Domen naredi pravi skok. "Ren Nikaido je v prvi seriji skočil res izjemno. K sreči je Domen naredil odličen drugi skok in še dodal svoje občutke. Bilo je veliko čustev, predvsem pa zelo veliko veselje," so bile besede glavnega trenerja Roberta Hrgote.

Po prvi seriji olimpijske preizkušnje na veliki skakalnici v Predazzu je bila letvica postavljena zelo visoko, saj je Ren Nikaido zadel odskok in poletel pred vse tekmece. Po prvi seriji je imel pred poznejšim zlatim zmagovalcem Domnom Prevcem velikih sedem točk prednosti.

"Ren je šel prvo serijo res izjemno. Rekel sem, da če ponovi tak skok, si zasluži zlato medaljo, ampak k sreči je Domen naredil odličen drugi skok in še dodal svoje občutke. Bilo je veliko čustev, predvsem pa zelo veliko veselje. Želeli smo si, da se mu izide. V prvi seriji je začutil olajšanje in je v drugi lahko šel brezkompromisno. Res nor občutek," je povedal selektor.

Trenutek, ko Ren ni šel čez zeleno: "Val veselja in presenečenja"

Po odskoku z mize v drugi seriji se je Hrgota s svojo strokovno ekipo spogledal in čakal, kam nese Japonca. K sreči ni poletel prek zelene črte in veselje na trenerski tribuni se je lahko začelo.

Domnov drugi skok je bil zlati skok. Foto: Guliverimage

Za Hrgoto je bilo to nekoliko presenetljivo: "Ponovno je šel agresivno. Tokrat se mu ni izšlo. Ko je bil v zraku, smo se že pogledali. Ko pa je pristal, je bil val veselja in presenečenja. Nekaj najlepšega, kar lahko doživiš na športnem terenu," je opisal selektor.

Kaj so mu rekli pred finalom: težava je bila v vožnji do odskoka

Hrgota je razkril tudi, kaj so Domnu izpostavili tik pred odločilnim skokom. Toliko se poznajo, da vedo, kaj posameznik potrebuje. Tokrat ni bilo prostora za dolge razlage, šlo je za eno konkretno stvar, ki jo je bilo treba narediti.

"Težava, ki jo je imel, je bila vožnja iz radiusa do odskoka. Zadržati je moral položaj v ravnotežju. Prvič mu je uspelo na tej skakalnici prav v drugi seriji. Ko je zapeljal in začutil ta položaj, je naredil izjemen gib. To, kar dela že celo sezono. Iskreno, ko je odskočil z mize, sem mislil, da bo šlo še dlje," je pojasnil.

Po prvi seriji niso razmišljali o Renu, ampak o Domnovem skoku

Zanimiv del Hrgotovega pogleda je bil tudi ta, da se v slovenskem taboru niso ukvarjali z zaostankom po prvi seriji za Nikaidom, ampak so sledili svojim ustaljenim smernicam, kar se je izkazalo za zmagovalno.

Niso se ukvarjali z zaostankom za Nikaidom, ampak so gledali le svoje naloge, ki jih morajo opraviti za drugo serijo. Foto: Guliverimage

"Nismo razmišljali, ali bo premagal Rena ali ne, ampak kako naj Domen naredi skok. Ko je skočil, smo začeli razmišljati, ali je to dovolj. Do takrat smo bolj premišljevali, kako ga pripraviti, motivirati in ali mu bo uspelo," je dejal prvi mož stroke.

"Ni še konec, ampak za zdaj gre v pravo smer"

Domen Prevc je z novim mejnikom naredil še eno kljukico v izjemni seriji. Tik pred ciljno črto je, da izenači podvig Mattija Nykänena, ki se je lahko kot edini v zgodovini pohvalil z osvojenimi največjimi lovorikami v smučarskih skokih – posamična olimpijska zlata medalja, posamično zlato na nordijskem svetovnem prvenstvu in svetovnem prvenstvu v poletih, novoletna turneja in veliki kristalni globus. Zadnjega bi lahko Domen osvojil že v začetku marca – jasno pa je, da mu ga ob prednosti več kot 600 točk deset tekem pred koncem praktično nihče več ne more vzeti.

Ampak Hrgota noče prehitevati dogodkov: "Ni še konec, ampak za zdaj gre res v pravo smer za te kljukice. Samo vesel sem, da sem lahko del te zgodbe in uživam," je dodal.

Grenak priokus pri drugih dveh: "Nista se znašla"

Ob zmagoslavju Domna Prevca je selektor odkrito povedal tudi, da sta imela preostala slovenska skakalca – Anže Lanišek in Timi Zajc, ki se sploh ni uvrstil v drugo serijo – na tekmi precej težav in da sta ostala brez pravega odgovora. Lanišek je bil 30., Zajc pa 34.

Anže Lanišek se še ni spoprijateljil z veliko skakalnico v Predazzu. Foto: Reuters

"Nista se znašla, kaj naj rečem. Domen se je, onadva pa ne. Želiš vsem dobro, a ostaja grenak priokus za preostala dva. Zdaj je na nas, da Anžeta pripravimo na ponedeljek, da se umiri in ponovno naredi razliko, kot je v mešani ekipni tekmi," je bil neposreden.

Pri tem je izpostavil, da bosta Slovenijo na superkipni tekmi zastopala Prevc in Lanišek, medtem ko je Zajc končal tekmovanje na olimpijskih igrah.

Trening? Lanišek bi skakal, Hrgota je rekel samo: "Ne."

Za konec je prišlo še vprašanje, ali bodo imeli danes fantje trening na skakalnici. Lanišek je dejal, da si želi skakati, Hrgota pa je odgovoril kratko in brez dodatnih razlag: "Ne."

Po osvojeni zlati medalji je bil čas za proslavo velikega uspeha, kmalu pa se bodo misli morale usmeriti še v ponedeljek in na superkipno tekmo, po kateri se bo na teh olimpijskih igrah končal program smučarskih skokov.