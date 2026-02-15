Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Teniški globus, 15. februar

Ameriški finale v Dallasu

Ben Shelton | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriška teniška igralca Taylor Fritz in Ben Shelton se bosta borila za naslov v finalu teniškega turnirja ATP 500 z nagradnim skladom 2,3 milijona evrov v Dallasu v ZDA.

Drugi nosilec Shelton je v soboto v dveh urah in 34 minutah v nizih premagal branilca naslova Denisa Shapovalova iz Kanade in po preobratu z 2:1 zmagal v polfinalu.

Shelton bo v Dallasu poskušal osvojiti četrti naslov v karieri v svojem petem finalu na turnirjih ATP, potem ko je prejšnji mesec v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije izgubil proti Italijanu Janniku Sinnerju.

V prvem polfinalnem dvoboju je prvi nosilec Fritz v dveh urah in dveh minutah premagal hrvaškega teniškega igralca Marina Čilića v dveh nizih.

Fritz bo nastopil v kariernem 20. finalu in prvem na domačih tleh po finalu odprtega prvenstva ZDA leta 2024. Doslej je osvojil deset naslovov na turnirjih ATP.

* ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):
- polfinale
Taylor Fritz (ZDA/1) - Marin Čilić (Hrv) 7:6 (5), 7:6 (3);
Ben Shelton (ZDA/2) - Denis Shapovalov (Kan/7) 4:6, 6:4, 7:6 (4).

